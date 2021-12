Corona-Warn-App 2.15 bei Online-Buchungen einsetzen

Per Warn-App schon bei der Buchung G-Nachweis erbringen

Warn-App: Was tun bei roter Kachel?

Nach Möglichkeit zu Hause bleiben

Begegnungen nach Möglichkeit vermeiden

Hygienemaßnahmen besonders gewissenhaft ausführen

Auf Symptome achten, sich bei Vorhandensein sofort an den Hausarzt wenden

Einen Test machen, auch wenn es keine Symptome gibt

Falls ungeimpft und negativ getestet: Möglichkeit der Impfung besprechen

Weitere Fragen lassen sich an den Bereitschaftsdienst unter 116117 richten

Corona-Warn-App

Als die Corona-Warn-App im Juni 2020 erschien, hatte sie nur zwei Aufgaben: Einerseits den Austausch zufälliger Schlüssel gewährleisten, andererseits Warnungen an Nutzer auszugeben, wenn ein empfangener Schlüssel als "stammt von infizierter Person" gekennzeichnet ist. An diesen Aspekten hat sich bis heute nichts geändert, allerdings wuchs der Funktionsumfang in den folgenden eineinhalb Jahren ganz erheblich an. Inzwischen ist die Warn-App zu einer Art Werkzeugkasten im Pandemie-Alltag geworden. Neben Informationen zum Infektionsgeschehen lassen sich beispielsweise auch Zertifikate unterbringen – seien es Testergebnisse oder auch Impfnachweise.Mit der jüngst erschienenen Version 2.15 gingen die Entwickler noch einen Schritt weiter. Fortan kann die Corona-Warn-App nämlich auch Buchungen unterstützen, für die es eines Nachweises bedarf. Anstatt erst beim Eintritt zu einem Konzert oder einer anderen Veranstaltung den QR-Code zu präsentieren, ist die Überprüfung beim Bestellprozess möglich. Hierzu gibt es auf den Anbieter-Seiten einen QR-Code, welcher sich mit der Corona-Warn-App einscannen lässt. Anschließend bietet die Warn-App die Funktion, einen Abgleich mit dem hinterlegten Zertifikat vorzunehmen sowie das Ergebnis verschlüsselt an den Validierungsdienst zu übertragen. Das Buchungssystem selbst erhält aus Datenschutzgründen keine Statusangaben.Mehr als eine Million Nutzer sollen bereits eine "rote Warnung" erhalten haben. Diese erscheint, hat man sich mehrere Minuten in unmittelbarer Nähe zu einer später als infiziert gemeldeten Person aufgehalten. Auch bei vielen kürzeren Kontakten in der Nähe kann es die hohe Warnstufe geben. Die Corona-Warn-App gibt nun ausführlichere Erklärungen, welches Verhalten empfohlen wird.im iOS App Storeim Google Play Store