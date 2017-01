Kreditkarten-App ermöglicht Apple Pay in Deutschland - kostenlos

Schon seit längerem ist es über das Boon-System in Großbritannien möglich, mittels Apple-Pay-fähiger Prepaid-Kreditkarte auch in Deutschland an vielen Zahlungsterminals bargeldlos zu zahlen. Mit dem gestrigen Marktstart in Frankreich ist dieses Verfahren noch ein Stück näher an Deutschland gerückt und ermöglicht erstmals auch das Aufladen der virtuellen Kreditkarte mittels Euro, womit sich das Boon-System gebührenfrei nutzen lässt.Voraussetzung ist ein französisches iTunes-Konto, damit man dort die Boon-App herunterladen kann. Das System muss nicht auf Französisch gestellt werden. Als Adresse für das iTunes-Konto kann beispielsweise ein Hotel in Paris verwendet werden. Nach Installation der App lässt sich bei Bedarf auch wieder problemlos mit dem vorherigen iTunes-Konto in den deutschen App Store wechseln. In jedem Fall muss in der Boon-App die Registrierung vorgenommen werden. Als EU-Bürger außerhalb Frankreichs muss man für das erforderliche Boon Plus eine Kopie des Ausweises zusenden und erhält nach wenigen Minuten bis Stunden eine Bestätigung der Registrierung.Als nächstes lässt sich die virtuelle Kreditkarte von Boon mit Geld aufladen. Dies ist über eine andere Kreditkarte gegen ein Prozent Umsatzgebühr möglich, oder aber kostenlos mittels SEPA-Überweisung. Um nun auf dem iPhone und der Apple Watch tatsächlich Apple Pay nutzen zu können, muss in der Boon-App die virtuelle Kreditkarte dem iOS Wallet hinzugefügt werden. Anschließend kann diese auch auf die Apple Watch übertragen werden, um das lässige Bezahlen mit einer Armbewegung zu ermöglichen.Wem das alles zu aufwändig ist, muss sich in Geduld üben. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das Boon-System auch offiziell in Deutschland verfügbar sein wird. Sowohl App als auch Webseite sind bereits auf Deutsch abrufbar , sodass für einen Start in Deutschland eigentlich nur noch der offizielle Startschuss von Apple fehlt. Wie diesbezüglich die Pläne aussehen, ist unklar. Technisch gesehen sind Kreditkarten und Banken sowie viele Terminals bereits Apple-Pay-fähig.