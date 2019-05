macOS 10.15: Neue Apps, iOS-Features und Project Marzipan

iPad-Apps einfacher auf den Mac übertragen

Weniger als einen Monat vor der diesjährigen WWDC häufen sich die Hinweise und Gerüchte zu den Software-Neuheiten, die Apple auf der hauseigenen Entwicklermesse präsentiert. Zusätzlich zu den Einschätzungen für iOS 13 hat der oft gut informierte Bloomberg-Journalist Mark Gurman auch ein Bündel an Voraussagen für macOS 10.15 veröffentlicht. Es geht um eine große Ausweitung des Project Marzipan und zahlreiche neue Apps und Features.Für macOS 10.15 erwartet Gurman einen großen Fokus auf das Project Marzipan, das eine vergleichsweise einfache Portierung von iOS-Apps auf den Mac ermöglicht. Für Entwickler von iPad-Apps soll es ab den kommenden iOS- und macOS-Versionen möglich sein, ihre Tablet-Software in wenigen Schritten fit für den Mac zu machen. Ob das auch für iPhone-Apps gilt, lässt Bloomberg offen.Zusätzlich erwartet Bloomberg für macOS 10.15 eine eigenständige „Apple Music“- und Podcast-App. Schon zuvor gab es Berichte über eine Aufspaltung von iTunes in mehrere einzelne Anwendungen. Apple plane zudem eine neue Erinnerungen-App, eine umgestaltete Books-Software und wolle die Funktionen „Find My iPhone“ sowie „Find My Friends“ in einer Anwendung vereinen. Auch einige bislang von iOS bekannte Features sollen es auf den Mac schaffen – darunter Bildschirmzeit, iMessage-Sticker sowie -Effekte und Siri-Shortcuts.Bloomberg spricht außerdem von der Möglichkeit, dass Apple neue Hardware präsentiert. Zwar sei die kommende WWDC – wie bei Entwicklermessen üblich – vorrangig auf Software-Neuheiten ausgerichtet, doch Apple könnte zumindest zwei schon lange in der Entwicklung befindlichen Produkte zumindest offiziell ankündigen.Das Unternehme überlege, eine komplette Neuentwicklung des Mac Pro vorzustellen – der Verkaufsstart dürfte aber in jedem Fall noch auf sich warten lassen. Ebenso arbeite Apple an der Fertigstellung eines eigenen externen Displays (Codename: J290), das als besonderes Feature unter anderem HDR-Support (High Dynamic Range) mitbringen soll. Das Display sei – wie der Mac Pro – ein Kandidat für ein Preview auf der WWDC-Keynote, die am 3. Juni stattfindet.