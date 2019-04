watchOS 6: Neues Konzept zeigt Dutzende neuer Funktionen

Rund um Herz und Körper

Auf der Seite behance.net hat der Designer Jake Sworski gezeigt, wie er sich die kommende Generation watchOS vorstellt . Auf den Bildern kann man einige neue Funktionen wie SleepTime oder die Fernbedienung von iOS-Geräten und Macs sehen. Andere Features kannte man zuvor noch nicht.Zunächst zeigt Sworski eine neue Heart-Apps, die ein EKG und entsprechende Statistiken anzeigen kann. Zudem präsentiert er eine neue Body App. Damit können Nutzer ihr Gewicht, Größe angeben und sich den BMI errechnen lassen. Mit der dazugehörigen Ernährungssoftware darf der Nutzer seinen Kalorienaufnahme kontrollieren. Die Apps könnten gemeinsam mit dem Aktivitätsprogramm helfen, Über- oder Untergewicht wirksam zu bekämpfen. Dessen Ringe erhalten in dem Konzept neue Funktionen. So lassen sich zurückgelegte Strecken und Höhen sowie die Menge und Länge der Schritte anzeigen. Gänzlich neu sei die Kategorie Atmung, deren Werte die Apple Watch vermutlich aus der Herzfrequenz errechnet. Die Szene hat sich schon häufig einen eingebauten Schlaf-Tracker gewünscht, mit watchOS 6 könnte der Traum wahr werden und Sworski zeigt eine mögliche Umsetzung der dazugehörigen Sleep-App.Das Kontrollzentrum der Uhr passt sich in der dazugehörigen Grafik dem iOS-Pendants an. So kann der Träger darüber mehr Funktionen an- und ausschalten. Die Appsoll iPhones und andere Geräte auffinden oder per AirPlay einbinden können. Auch Fernbedienungsfähigkeiten deutet das Konzept an – sofern die Geräte über den gleichen iCloud-Account angemeldet sind. Neuesind keine Überraschung, doch eine Funktion kannte man bisher noch nicht: Die Ziffernblätter ändern sich auf Geheiß je nach Standort- oder Zeitvorgabe. Auch neue dynamische und animierte Ziffernblätter und Hintergründe erwartet die Watch-Community. Der HomeScreen unterstützt in Sworskis Entwurf Ordner, die ganz der Designsprache des Betriebssystems entsprechend in runden Feldern Platz finden.Weitere überarbeitete Programme sollen leichte Überarbeitungen erhalten: So dürfe die Kalender-App nun auch Zeiträume von sechs Monaten auf einem Screen anzeigen, die Home-App alle Geräte statt nicht nur Favoriten verwalten und die Foto-Software Erinnerungen und kürzlich geteilte Exemplare präsentieren. Neu auf der Watch erscheinen laut Konzept Applesund. Auch derund diesollen demnach ein Pendant auf watchOS erhalten.