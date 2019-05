Bericht: iOS 13 mit unzähligen App-Verbesserungen und mehr Geschwindigkeit

Gesundheits-App: Gehör, Menstruation

iOS 12 brachte in vielen Bereichen deutliche Performance-Verbesserungen mit. Teilweise arbeitete Apple mit optischen Tricks, um schnelleres Ansprechverhalten zu suggerieren, an vielen Stellen legte auch die tatsächliche Ausführungsgeschwindigkeit zu. Einem aktuellen Bloomberg-Artikel zufolge fand Apple aber noch einige weitere Stellschrauben, um dem System Beine zu machen. Ohne Details zu nennen, spricht der Bericht davon, Nutzern stehe eine noch flotter arbeitende iOS-Version bevor. Außerdem bediene sich Apple beim Drittanbieter-Markt, um Tastatureingaben zu verbessern. Seit Jahren erfreuen sich Tastaturerweiterungen großer Beliebtheit – beispielsweise um Buchstaben nicht einzeln tippen, sondern per Wischgeste übers Display ansteuern zu können. Genau dies soll integraler Bestandteil der Tastatur aus iOS 13 werden.Die Gesundheits-App greife dem Nutzer mit einer neuen Funktion unter die Arme, indem Geräuschbeschallung von außen bzw. per Kopfhörer analysiert wird. Die "Gehör-Sektion" schlüsselt auf, wie stark das Gehör belastet ist. Für Frauen hingegen steht ein detaillierterer Bereich zur Erfassung des Menstruationszyklus' bereit.Die Erinnerungs-App erhalte eine neue Startansicht, um auf einen Blick bevorstehende Aufgaben sowie längerfristige Pläne einsehen zu können. In der Books-App soll es "Erfolge" geben, um den Nutzer zum Lesen zu motivieren, in iMessage führe Apple Profil-Bilder samt Anzeige des Namens ein. Apple Maps stellt laut Bloomberg ab Herbst gruppierbare Orte sowie schnelleren Zugriff auf häufig besuchte Adressen zur Verfügung. Eltern können per Screen Time für Ihre Kinder einstellen, mit dem zu bestimmten Zeiten kommuniziert werden darf – oder eben nicht.Wie schon in einem anderen Artikel berichtet, wachsen Find my Friends und Find my iPhone zu einer App zusammen, der interne Codename laute "GreenTouch". Möglicherweise gibt es sogar einen Sensor als Zubehörprodukt, der sich an andere Gegenstände anbringen lasse. Mail erhalte die Möglichkeit, Kontakte ganz zu blockieren oder Unterhaltungen stummzuschalten. Auch am "Teilen"-Menü arbeite Apple. Basierend auf der nutzer-spezifischen Verwendung soll es direkt Vorschläge geben, mit wem der gerade ausgewählte Inhalt geteilt werden soll. Bloomberg wiederholt ebenfalls die Angabe, das iPad lasse sich mit iOS 13 als externes Display des Macs verwenden.