macOS Monterey 12.2: Zweite Beta steht für Entwickler zum Download bereit

Kein Universal Control

Bald Public Beta

Aktuelle Betaversionen im Entwicklerbereich

macOS 12.2, Beta 2, Buildnummer 21D5039d (veröffentlicht: 11.1.2022)

iOS 15.3, Beta 1: Buildnummer 19D5026g (veröffentlicht: 17.12.2021)

iPadOS 15.3 Beta 1: Buildnummer 19D5026g (veröffentlicht: 17.12.2021)

watchOS 8.4 Beta 1: Buildnummer 19S5525f (veröffentlicht: 17.12.2021)

tvOS 15.3 Beta 1: Buildnummer 19K5527e (veröffentlicht: 17.12.2021)

Über die Feiertage hat Apple keine neuen Beta-Versionen veröffentlicht – die letzte Vorabversion gab Apple am 17.12.2021 frei. Dies ist nicht unüblich und war auch bereits in den Vorjahren zu beobachten, dass Apple über die Weihnachtszeit den Veröffentlichungszyklus unterbricht. Doch nun gab Apple eine neue Vorabversion von macOS Monterey zum Download für eingetragene Entwickler frei.Bisher ist nur eine maßgebliche Änderung in macOS Monterey 12.2 aufgefallen: Apple hat die Apple-Music-Integraton in der Musik-App überarbeitet und verwendet nun zur Darstellung native Bedienelemente, so dass die Geschwindigkeit deutlich steigt.Apple stellte Universal Control im Sommer 2021 auf der Worldwide Developers Conference vor – doch ersten Informationen nach finden sich auch in der zweiten Vorabversion keine Hinweise auf eine baldige Veröffentlichung. Mit Universal Control lassen sich Macs und iPads mit einer Maus und Tastatur steuern und der Mauszeiger von Bildschirm zu Bildschirm bewegen. Im Deutschen nennt Apple das neue Feature übrigens "Nahtlose Steuerung".In Apples Public-Beta-Programm wird aller Voraussicht nach die neue Vorabversion von macOS Monterey in den kommenden 24 Stunden zum Download bereitstehen. Normalerweise wartet Apple stets einige Zeit, bis erstes Feedback von Entwicklern zum neuen Build vorliegt, bevor eine Vorabversion im Public-Beta-Programm freigegeben wird.Noch ist nicht klar, wann Apple eine Veröffentlichung der finalen Version plant. Möglicherweise gibt Apple schon Ende Januar macOS 12.2 als fertige Version an alle Nutzer heraus – doch es könnte durchaus auch Anfang März werden.Mit der Eröffnung der neuen Probephase hält Apple die folgenden Vorabversionen über das Entwicklerportal zum Download bereit. Sie finden in der Aufstellung wie üblich auch die jeweilige Buildnummer: