macOS Monterey 12.2: Apple renoviert die Musik-App

Musik-App präsentiert zahlreiche Web-Inhalte



Die WebKit-Version der Musik-App (links) im Vergleich zur Beta mit AppKit

Quelle: 9to5Mac

AppKit beschleunigt die Musik-App deutlich

JET wandelt Web-Content in native App-Inhalte um

iTunes galt lange Zeit nicht nur auf Macs für das Maß aller Dinge, wenn es um die Verwaltung von Musikbibliotheken sowie den Kauf von Songs und Alben ging. Während Apple die Windows-Version des Programms weiterhin pflegt, ist es auf Notebooks und Desktops aus Cupertino mittlerweile Geschichte. Abgelöst wurde iTunes nämlich bekanntlich vor zwei Jahren durch die Musik-App. Diese verfügt über eine andere Benutzeroberfläche als der Vorgänger, greift aber im Hintergrund nach wie vor auf dessen Backend zurück.Weite Teile der Musik-App, vor allem natürlich der Music Store und Apple Music, präsentieren Elemente, welche über das Internet auf den Mac gelangen. Dabei setzt Apple bislang auf die Browserengine namens WebKit, die Server des Unternehmens liefern folglich ebenso wie früher bei iTunes Webinhalte aus Das führt bei zahlreichen Nutzern allerdings dazu, dass sich die Anwendung zuweilen etwas zäh anfühlt. Die Musik-App, welche in der jetzt veröffentlichten Entwickler-Beta 12.2 von macOS Monterey enthalten ist, kommt mit einer Neuerung, die dieses von etlichen Mac-Besitzern kritisierte Problem beheben soll.Apple nutzt in der Testversion der Musik-App für macOS nunmehr AppKit. Das hat ein Twitter-Nutzer namens "Wondrous Hydra" herausgefunden und in einem kurzen Tweet gemeldet. Das native Framework für die Benutzeroberfläche von Anwendungen kommt bislang bereits bei der Darstellung der lokalen Musikbibliothek zum Einsatz und ist demnächst auch für die Präsentation der Inhalte von Apple Music und Music Store zuständig. Suchergebnisse werden dadurch erheblich schneller angezeigt, das Scrollen durch die Inhalte erfolgt ebenfalls deutlich flüssiger.Mit der Neuerung geht auch eine Veränderung beim Backend einher: Apple nutzt in der Beta der Musik-App nunmehr JET, eine Eigenentwicklung zur automatischen Umwandlung von Web-Content in native App-Inhalte. Diese Technik kommt laut 9to5Mac bereits in der Apple-TV-App zum Einsatz, welche mit dem aktuellen macOS Monterey 12.1 ausgeliefert wird. Das Aussehen der Musik-App hat Apple in der Beta von macOS Monterey 12.2 hingegen nicht grundlegend verändert.