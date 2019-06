macOS "Catalina" enthüllt acht unbekannte Radeon-GPUs - auch für ein neues MacBook Pro?

Sechsmal RX und zweimal Pro

Bedeutung der Bezeichnungen unklar

Absichtlich falsch bezeichnete RX5700?

Apples Vorabversionen der hauseigenen Betriebssysteme sind zuweilen recht auskunftsfreudig, wenn es um neue Hardware nicht nur aus Cupertino geht. Das gilt auch für die Entwickler-Beta von macOS 10.15 ("Catalina"). Diese verrät, unter welchen Bezeichnungen AMD zukünftige Radeon-Grafikchips auf den Markt bringen könnte.Die Namen der bislang nicht bekannten AMD-GPUs hat der Entwickler Steve Moser in den Tiefen des Systems entdeckt und auf Twitter veröffentlicht . Die Liste der acht GPUs, die im entsprechenden Treiberpaket von macOS 10.15 zu finden ist, umfasst sechs RX-Varianten und zwei Pro-Versionen:• Radeon RX Vega 20 GL XT WKS• Radeon RX Vega 20 GL XT Server• Radeon RX Vega 20 XTA• Radeon RX Vega 20 XLA• Radeon RX Vega 20 XTX• Radeon RX Vega Unknown• Radeon Pro Vega 20 XTA• Radeon Pro Vega 20 XLA /ccWelche Bedeutung die einzelnen Bezeichnungen und Abkürzungen haben, ist nicht bekannt. Zu vermuten steht allerdings, dass sie auf die verschiedenen Mac-Modelle verweisen, in denen der jeweilige Grafikchip zum Einsatz kommen soll. So könnten die beiden Pro-Varianten etwa im neuen Mac Pro eingesetzt werden. Bei den Vega-GPUs handelt es sich möglicherweise um Chips, die für ein überarbeitetes MacBook Pro vorgesehen sind und die bislang in den Notebooks zu findenden Vega 16 und Vega 20 ersetzen sollen. Gerüchten zufolge kommt im Herbst dieses Jahres ein MacBook Pro mit 16-Zoll-Display auf den Markt (MacTechNews berichtete). Meldungen aus der Lieferkette nennen für das Gerät eine Auflösung von 3.072 x 1.920 Pixeln, was möglicherweise darauf hinweist, das eine neue Grafikkarte zum Einsatz kommt.Eine der Karten ist unter Umständen eine absichtlich falsch bezeichnete Version aus der Serie Radeon RX5700. Diese in 7nm-Technik produzierte GPU bietet eine Performance von maximal 10,14 Teraflops. Hingegen scheint sich keine Radeon VII unter einem anderen Namen in der Liste zu verbergen, da diese bereit von macOS 10.14 ("Mojave") unterstützt wird.