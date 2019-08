macOS Catalina: Sechste Beta erschienen

Die letzte Vorabversion von macOS Catalina erschien bereits vor drei Wochen – seit dem veröffentlichte Apple zwar neue Vorabversionen von iOS, iPadOS, tvOS und watchOS, jedoch keine aktualisierten Vorabversionen von macOS. Über die Gründe für die lange Pause kann nur spekuliert werden – unter Umständen traten bei internen Tests immer wieder schwerwiegende Fehler auf oder es musste eine größere Systemkomponente restrukturiert werden.Nun hat Apple aber soeben für eingetragene Entwickler die sechste Beta-Version von macOS Catalina freigeschaltet. Die neue Beta trägt die Buildnummer 19A536g und kann ab sofort über die in die Systemeinstellungen integrierte Software-Aktualisierung heruntergeladen werden – sofern auf dem Mac das Beta-Profil installiert ist.Die Betaversion für Apples öffentliches Testprogramm wird voraussichtlich im Laufe des morgigen Tages erscheinen – sollten keine schwerwiegenden Bugs in der Entwickler-Beta mehr auftreten.Noch ist nichts über die Neuerungen in der sechsten Beta bekannt – größere, sichtbare Änderungen sind aber auch in diesem Stadium nicht mehr zu erwarten. Sollten größere Änderungen aus der aktuellen Beta bekannt werden, berichten wir in einer gesonderten Meldung darüber.