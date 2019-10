macOS Catalina: Ergänzungsupdate behebt Installations- und iCloud-Probleme

Installationsprobleme beseitigt

iCloud-Nutzungsbedingungen und Apple-Arcade-Spielstände

Keine Fehlerbehebungen bei Mail

Das macOS Catalina ergänzende Update beinhaltet Verbesserungen an der Installation und der Zuverlässigkeit. Es wird allen Benutzern empfohlen.



Dieses Update:

• Verbessert die Zuverlässigkeit bei der Installation von macOS Catalina auf Macs mit wenig Festplattenspeicher

• Behebt ein Problem, durch das der Systemassistent bei einigen Installationen nicht abgeschlossen werden kann

• Behebt ein Problem, durch das die iCloud-Nutzungsbedingungen nicht angenommen werden können, wenn mehrere iCloud-Accounts angemeldet sind

• Verbessert die Zuverlässigkeit beim Sichern von Game Center-Daten während des Spielens von Apple Arcade-Spielen im Offlinemodus

Apple hat vor einer Woche die finale Version von macOS Catalina für alle Nutzer zum Download bereitgestellt. Wie bei jedem größeren Betriebssystem-Update blieben Probleme nicht völlig aus – daher hat Apple nun ein erstes Ergänzungsupdate veröffentlicht. Hierbei handelt es sich nicht um das kürzlich in der ersten Vorabversion erschienene macOS 10.15.1, sondern um eine Art Hot-Fix für 10.15.0.Über die Software-Aktualisierung lässt sich nun das Ergänzungsupdate herunterladen, welches mit 985 MB relativ groß ausfällt. Apple schreibt, dass die Zuverlässigkeit der Installation verbessert wurde, wenn der Mac nur über wenig freien Speicherplatz verfügt. Ferner soll das verbreitete Problem behoben worden sein, bei dem der Mac nach der Installation den Systemassistenten nicht korrekt beendete – hier half vorher nur ein Neustart.Auch meldeten diverse Nutzer, dass die iCloud-Nutzungsbedingungen nicht bestätigt werden konnten – das Ergänzungsupdate soll dieses Problem aus der Welt schaffen. Ferner will Apple die Zuverlässigkeit bei der Übertragung von Spiel-Speicherzuständen über iCloud verbessert haben.Über das Wochenende wurde bekannt, dass sich wohl ein Fehler in der mitgelieferten Mail-App eingeschlichen hat. Leider scheint das Ergänzungsupdate diese Problematik nicht anzugehen – in der Update-Beschreibung ist hiervon nichts zu lesen.Hier die Update-Beschreibung im Wortlaut: