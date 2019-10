Catalina: Erste Beta von macOS 10.15.1 erschienen

Am Montag Abend erschien die finale Version von macOS Catalina – ohne vorherige Ankündigung. Es war nur "Im Oktober verfügbar" auf den Apple-Webseiten zu lesen. Dies bedeutet normalerweise bei Apple "Ende Oktober", daher war die Veröffentlichung eine echte Überraschung. Kundenrückmeldungen nach sind glücklicherweise keine größeren Fehler aufgetreten, aber wie bei jedem großen Update schlichen sich hier und da Mängel ein. Daher veröffentlicht Apple meist relativ bald das erste Fehlerbereinigungsupdate.Genau dies steht ab sofort für alle eingetragenen Apple-Entwickler zum Download über die Apple Developer Connection bereit. Welche Neuerungen macOS 10.15.1 mitbringt, verschweigt Apple leider. Meist erscheint auch wenige Stunden bis Tage die Entwicklerversion in Apples Public Beta Programm , an welchem jeder teilnehmen kann.Die gerade veröffentlichte Vorabversion von macOS 10.15.1 trägt die Buildnummer 19B68f – die am Montag erschienene finale Version hört auf die Nummer 19A583. Es ist damit zur rechnen, dass Apple die finale Version von macOS 10.15.1 in den kommenden Wochen veröffentlichten wird. Viele Nutzer zögern die Umstieg auf macOS Catalina auf Version 10.15.1 oder 10.15.2 hinaus, bis die aufgeflogenen Fehler behoben wurden.