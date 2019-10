Catalina: Datenverlustprobleme bei Mail?

Nach Konvertierung: Mails oder Anhänge fehlen

Mails nach Bewegen defekt

Bislang keine Lösung

macOS 10.15 Catalina erschien überraschend vor einer Woche – bislang blieben Berichte über schwerwiegende Fehler glücklicherweise aus. Über das Wochenende kamen allerdings mehrere Beschwerden auf, dass die Mail-App aus Catalina womöglich E-Mails unwiederbringlich zerstört. Dabei kommt es besonders in zwei Szenarien zu Problemen.Nutzer wie auch der Entwickler des Mail-Plugins "SpamSieve" berichten , dass bei der Konvertierung der E-Mail-Datenbank nach dem Wechsel auf macOS Catalina die Mail-App zwar meldet, dass die Konvertierung erfolgreich war – doch bei genauerem Hinsehen fehlen Nachrichten oder Anhänge sind nicht mehr vorhanden. Für Nutzer ist dieser Fehler besonders schlimm, da im Zweifelsfall erst Monate oder gar Jahre später auffällt, dass einige ältere, archivierte E-Mails nicht mehr vorhanden sind.Offensichtlich hat sich auch ein Fehler beim Bewegen von E-Mails zwischen verschiedenen Postfächern eingeschlichen. Egal ob E-Mails manuell, per Regel oder AppleScript bewegt werden: Mail scheint nach dem Zufallsprinzip den Inhalt der E-Mail zu löschen – nur der E-Mail-Header überlebt. Schlimmer noch: Diese Operation lässt sich nicht rückgängig machen, da der neue Inhalt auch auf IMAP-Server hochgeladen wird.Noch gibt es keine Lösung für die oben genannten Probleme. Es ist nicht klar, ob nur bestimmte Mail-Provider betroffen sind oder ob es sich um ein generelles Problem der Mail-App handelt. Besonders ärgerlich ist, dass es bei Mail nur schwer möglich ist, diese aus einem Backup wiederherzustellen, da Apple mit macOS Catalina das Datenbankformat im Vergleich zu macOS Mojave geändert hat. Apple hat am vergangenen Freitag die erste Vorabversion von macOS 10.15.1 an Entwickler verteilt – noch ist nicht klar, ob Apple dieses Problem mit dem ersten Bugfix-Update behoben hat.