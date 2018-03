macOS 11: Designstudie zeigt Ideen, wie ein zukünftiges Mac-System aussehen könnte

In den Serverstatistiken befinden sich vermehrt Zugriffe durch macOS 10.14, dem Nachfolger von macOS 10.13 High Sierra. Bislang behielten die Systeme nach offizieller Vorstellung immer die Versionsnummer aus Apples internen Tests, weswegen es eine große Überraschung wäre, folgte auf macOS 10.13 nun macOS 11 und nicht macOS 10.14. Nichtsdestotrotz macht sich ein Designer darüber Gedanken, wie denn macOS 11 aussehen könnte, ein maßgebliches Update samt neuer Oberfläche. Die Chancen, dass Álvaro Pabesio richtig liegt, sind natürlich außerordentlich gering - dennoch ist seine Bildergalerie samt Apples Stil nachempfundener Werbegrafiken durchaus sehenswert.Zu den auffälligsten Änderungen zählt der Wegfall der klassischen Menüleiste. Betrachtet man die Entwicklung der letzten Jahre, so ist festzustellen, dass immer weniger zentrale Funktionen im Menü landen. Bediente man in den Anfangstagen von Mac OS X Programme noch weitgehend über das Menü, so wanderten im Laufe der Zeit immer mehr Funktionen in die eigentliche Programmoberfläche. Nur allgemeinere Systemfunktionen, die fast alle Programme gemeinsam haben, verbleiben in modernen Programmen weiterhin in der Menüleiste - neben versteckten Optionen, die man im Alltag selten benötigt. Aus diesem Grund wäre es durchaus denkbar, in einem zukünftigen System gar keine "Menu Bar" mehr zu sehen.Weitere Neuerungen, die Álvaro Pabesio ersonnen hat, sind das iOS nachempfundene Kontrollzentrum, Universal Apps für Mac und iOS (was bereits als weitgehend sicher gilt), Proaktive Siri-Funktionalität, ein systemweiter Dark Mode, nahtloser Einstellungs-Sync zwischen allen Apple-Geräten, ein grundlegend umgestalteter Finder, neue Systemeinstellungen, App Store und iTunes Store in neuem Gewande sowie zahlreiche weitere Umstellungen.Für macOS 10.14 gab es bislang keine Gerüchte bezüglich eines maßgeblichen Redesigns, weswegen frühestens für das Jahr 2019 mit einer solch weitreichenden Änderung zu rechnen ist. Auch wenn universale Apps für Mac und iOS erscheinen, werden diese sicherlich plattformspezifische Kontrollelemente mitbringen und nicht einfach als Widget unter macOS arbeiten. Ein genereller Wandel des Erscheinungsbildes ist daher wenig wahrscheinlich.