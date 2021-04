macOS 11.3 & iOS 14.5: Apple gibt weitere Betas frei – Testrunde 7

Es werden sehr lange Release Notes

Aktuelle Betaversionen

macOS 11.3, Beta 7: Buildnummer: 20E5224a (veröffentlicht 07.04.2012)

iOS 14.5, Beta 7, Buildnummer: 18E5198a (veröffentlicht: 07.04.2012)

iPadOS 14.5, Beta 7, Buildnummer: 18E5198a (veröffentlicht: 07.04.2012)

tvOS 14.5, Beta 7, Buildnummer: 18L5203a (veröffentlicht: 07.04.2012)

watchOS 7.4, Beta 7, Buildnummer: 18T5194a (veröffentlicht: 07.04.2012)

Tim Cook sprach gerade erst in einem Interview davon, in wenigen Wochen werde es die nächsten Systemupdates geben. Man kann allerdings davon ausgehen, dass es bis zur Freigabe von iOS 14.5, macOS 11.3 und den weiteren Updates nicht mehr viele Wochen sind. Apple hat jetzt die inzwischen siebte Beta verteilt, rund zwei Monate nach Beginn der Testphase. Auffällig sind nicht nur die vielen Entwicklerversionen und die damit verbundene lange Entwicklungszeit, sondern auch der Funktionsumfang. Selbst in Beta 6, diese tauchte vor einer Woche im Entwicklerbereich auf, waren noch Neuerungen zu finden. Dazu zählte die Stimmenauswahl für Siri sowie die Möglichkeit, den iPhone-Akku zu rekalibrieren (siehe: ). Man kann mit einiger Sicherheit sagen, dass es zwischen iOS 14.5 und iOS 15 im Herbst kein derlei umfangreiches Update mehr geben wird.Wie üblich finden Sie die (inzwischen sehr lange) Liste an Verbesserungen aus den letzten Betaversionen unterhalb des Artikels. Sollte Beta 7 immer noch mit weiteren Neuerungen aufwarten können, was angesichts des fortgeschrittenen Entwicklungsstadiums wahrlich ungewöhnlich wäre, aktualisieren wir diese Meldung. Je später die Betaphase, desto höher übrigens die Chance, Informationen zu bevorstehender Hardware zu finden. Bekanntlich tauchten unveröffentlichte iMacs sowie ein zukünftiges iPad schon in fünften Betaversion auf (siehe: ). In der Vergangenheit gab es derlei Produktleaks kurz vor Freigabe eines Systemupdates recht häufig.Der Entwicklerbereich führt derzeit die folgenden Betaversionen auf, wie immer geben wir die jeweilige Buildnummer und das Datum der Veröffentlichung mit an. Für Teilnehmer des öffentlichen Betaprogramms folgt das Update normalerweise nur kurze Zeit später.