macOS 11.3: Support für AMD Radeon RX 6000 - aber vorerst nur auf Intel-Macs

RX-6000-Treiber sind in der macOS-Beta enthalten

"Big Navi" ist Weiterentwicklung von RDNA

Treiber vorerst nur für Intel-Macs

AMD bewirbt die neuen GPUs der Serie Radeon RX 6000 als "Hardware für die nächste Generation des Gamings". Bislang sind die Hochleistungs-Grafikkarten kaum verfügbar, das dürfte sich allerdings im Laufe dieses Jahres ändern. Mac-Besitzer, die etwa mit einer in eine eGPU eingebaute RX 6800 XT oder RX 6900 XT liebäugeln, müssen sich zudem in Geduld üben, weil macOS derzeit noch die Treiberunterstützung fehlt.Apple hat die neuen AMD-GPUs, welche auch als "Big Navi" bekannt sind, allerdings offenbar bereits fest im Blick. Die dritte Betaversion von macOS 11.3 enthält nämlich Metal-Treiber für diese Grafikchips. Das geht aus einem Beitrag in den Foren von OTOY hervor. Die Experten des unter anderem auf Rendering-Lösungen und 3D-Modelling spezialisierten Unternehmen halten es daher für sehr wahrscheinlich, dass der Support für AMDs RX-6000-Serie in der finalen Version enthalten sein wird.Ausdrücklich erwähnt werden in dem Post lediglich die Big-Navi-GPUs 6800 XT und 6900 XT. Es steht allerdings zu vermuten, dass Apple auch die schwächeren Varianten RX 6700 XT und RX 6800 unterstützt. Alle vier Chips basieren nämlich auf der vom Hersteller als RDNA 2 bezeichneten Architektur. Dabei handelt es sich um eine Weiterentwicklung von RDNA, auch bekannt als "Navi". Diese nutzt Apple beispielsweise im Mac mit 27-Zoll-Retina-Display, welcher mit einer Radeon Pro RX 5700 XT geordert werden kann.Die Grafikarten der RX-6000-Serie von AMD bieten maximal 80 Recheneinheiten (Compute Units) und Leistungen von bis zu 23 TeraFLOPs. In den Genuss des Treibersupports für die neue GPU-Generation kommen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit vorerst allerdings nur Besitzer von Intel-Macs. Die bislang verfügbaren drei Geräte mit Apples hauseigenem Prozessor lassen sich bauartbedingt nicht mit internen Grafikkarten aufrüsten. Darüber hinaus bieten MacBook Pro M1, MacBook Air M1 und Mac mini M1 noch keine Unterstützung für externe GPUs. Ob sich Letzteres in absehbarer Zeit ändern wird, ist nicht bekannt.