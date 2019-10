macOS 10.15.1 Catalina: Unterstützung für AMDs neue GPU-Architektur?

Hinweis in den Release Notes

Hinweise darauf, dass macOS 10.15 Catalina eine Reihe von neuen Grafikchips des Herstellers AMD unterstützen wird, tauchten bereits im Juni in einer Betaversion des Mac-Betriebssystems auf. Die vor wenigen Tagen erschienene zweite Entwickler-Beta von macOS 10.15.1 hat jetzt entsprechende Treiber für GPUs mit der Navi-Architektur an Bord.Ein entsprechender Hinweis findet sich in den Release Notes zur zweiten Beta von macOS 10.15.1 Catalina, welche Apple Entwicklern am vergangenen Donnerstag zur Verfügung stellte. Darin ist ausdrücklich die Rede von AMDs neuer Navi- Architektur, die auf der im Mai erstmals präsentierten neu entwickelten Plattform namens "Radeon DNA" (RDNA) basiert. Diese löst das bisher vom US-amerikanischen Unternehmen eingesetzte fast acht Jahre alte Design ab, welches als "Graphics Core Next" (GCN) bekannt war. Die High-End-Grafikchips der Navi-Architektur werden in 7nm-Technik produziert und bieten eine maximale Performance von 10,14 Teraflops.Da entsprechende Grafikkarten bereits verfügbar sind, konnten einige Mac-Nutzer den neuen Treiber in der zweiten Betaversion von macOS 10.15.1 Catalina ersten Tests unterziehen. Dabei gelang es ihnen unter anderem, eine Sapphire Pulse Radeon RX5700XT ( erhältlich bei Amazon) in einem eGPU-Gehäuse zu nutzen, wie Berichte in den Foren von eGPU.io zeigen. Allerdings ist die Entwicklung in Cupertino noch nicht vollständig abgeschlossen, so wurde die RX5700XT in einem Fall zwar durch eine Bootcamp-Installation von Windows 10 erkannt, allerdings funktionierte sie darin nur mit einem Treiber von AMDs Webseite. Mit macOS selbst hingegen arbeitete die Grafikkarte einwandfrei, wenn sie in eGPU-Gehäuse der Hersteller Mantiz, Sonnet und Razer eingebaut war.Ob die vollständige Unterstützung der aktuellen GPU-Generation bereits in der endgültigen Version von macOS 10.15.1 Catalina enthalten sein wird, ist derzeit nicht bekannt. Allzu lange dürfte es jedoch nicht mehr dauern, da Apple beim neuen Mac Pro unter anderem die auf der Navi-Architektur basierenden Grafikkarten Radeon Pro Vega II und Radeon Pro Vega II Duo als Option anbieten will. Der neue High-End-Rechner dürfte aller Voraussicht nach noch in diesem Jahr erscheinen.