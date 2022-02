iPod touch: 1.000 Tage alt und noch immer zum Kauf verfügbar – Nachfolger nicht in Sicht

iPod touch (2019) gilt als technisch veraltet

iPod touch der siebten Generation: Seit 32 Monaten im Store

Veraltete Hardware, hoher Preis

Wer einen neuen iPod kaufen möchte, muss keine Zeit in die Entscheidungsfindung investieren: Aktuell bietet Apple lediglich ein Modell an – den iPod touch. Wer sich über das Produkt informieren möchte, hat es gar nicht so leicht: Während viele andere Geräte wie der Mac, das iPhone und sogar Zubehör prominent in einer Leiste auf der Internetseite des Unternehmens platziert sind, gestaltet sich die Lage beim iPod touch ein wenig anders. Am besten bemühen Interessenten die Suchfunktion und klicken auf diesen Link . Ein Nachfolger des Geräts ist nicht in Sicht, obwohl der iPod touch nun über 1.000 Tage auf dem Buckel hat – kein Produkt, das Apple gegenwärtig im Sortiment führt, ist älter.Die technischen Daten des iPod touch der siebten Generation lösen eher keine Begeisterungsstürme aus: Die zwei GB RAM sind zwar immer noch zweckmäßig, wenn man lediglich Musik hört und einfache Aufgaben verrichtet, der aus dem iPhone 7 bekannte A10 Fusion ist allerdings mittlerweile recht betagt. Das vier Zoll große Display galt bereits zum Zeitpunkt der Veröffentlichung im Mai 2019 als recht klein und die beiden Kameras unter heutigen Maßstäben bestenfalls passabel. Immerhin erhalten Nutzer einen Kopfhöreranschluss und bis zu 256 GB Speicher. Einigermaßen kurios wirkt auch die offizielle Produktseite : Apple informiert auf dieser über den „neue[n] iPod touch“ – und unterstreicht die Vorzüge von iOS 14, obwohl sich das Gerät ohne Probleme mit iOS 15 kompatibel zeigt.32 Monate lang bietet Apple das aktuelle Modell des iPod touch nun bereits zum Verkauf an – damit ist es die „dienstälteste“ Hardware, die momentan im Apple Online Store gekauft werden kann. Auf Platz zwei rangieren die im Oktober 2019 veröffentlichten AirPods Pro. Das Gerät mit der größten Produktlebensspanne war übrigens der Mac Pro, der ganze 2.182 Tage „im Amt“ war. Der iPod nano und iPod shuffle sind schon längst Geschichte: Cupertino stellte den Verkauf im Juli 2017 ein.Von einer neuen Baureihe des iPod touch ist nichts zu hören und der Kauf des aktuellen Modells erscheint wenig sinnvoll: Dank des App Store sind die Einsatzmöglichkeiten zwar durchaus breit gefächert, die veraltete Hardware bremst die Freude am Gerät aber deutlich aus. Wenig attraktiv ist zudem der Preis: 229 Euro kostet der Musikplayer mit schmalen 32 GB Speicher, für die Version mit 256 GB werden satte 449 Euro fällig.