iPod shuffle feiert ein Comeback – als modisches Accessoire

MP3-Player sind nahezu ausgestorben

iPod shuffle wird zur modischen Haarspange

Mehr als zwei Millionen Views und 350.000 Likes

Bis zum Beginn der Smartphone-Ära, die Apple 2007 mit dem iPhone einläutete, und sogar noch einige Jahre danach prägten sie das Straßenbild: MP3-Player. Unzählige Hersteller boten eine Vielfalt von Geräten in allen erdenklichen Größen, Formen, Farben und Preisklassen an. Natürlich hatte Apple auch solche Abspielgeräte im Sortiment, 2001 erschien der erste iPod, weitere Modelle folgten, darunter auch die kompakten Player ohne Display, welche das kalifornische Unternehmen unter der Bezeichnung iPod shuffle seit 2005 anbot.Heutzutage sind MP3-Player nahezu ausgestorben, nur noch wenige zumeist unbekannte chinesische Hersteller bieten solche Geräte an. Apple verkauft zwar nach wie vor den iPod Touch ( Store-Link), bei diesem handelt es sich aber eigentlich um ein iPhone ohne Telefonie und somit um einen vollwertigen Taschencomputer. Erstaunlicherweise erfreut sich ausgerechnet ein bereits vor vielen Jahren eingestelltes Gerät aus Cupertino zurzeit großer Beliebtheit: Der iPod shuffle der zweiten Generation feiert aktuell vor allem auf TikTok ein Comeback – allerdings nicht in seiner eigentlichen Funktion als MP3-Player.Seit einigen Wochen veröffentlichen – vornehmlich weibliche – Mitglieder des Videoportals kurze Clips, in denen sie den iPod shuffle zum modischen Accessoire umfunktionieren. Überwiegend wird der von 2006 bis 2009 von Apple verkaufte MP3-Player als auffällige Haarspange getragen, wozu er sich dank des Clips auf der Rückseite offenbar trefflich eignet. Da das Gerät seinerzeit in etlichen Pastellfarben zu haben war, sticht es natürlich deutlich aus der jeweiligen Haarpracht hervor. Einige Nutzer von TikTok setzen den iPod shuffle auch bei dieser Trageweise in seiner eigentlichen Funktion ein, indem sie kabelgebundene Ohrhörer anschließen.Der neue Modetrend dürfte kaum noch aufzuhalten sein. Mittlerweile sind auf TikTok unzählige Videos zu finden, in denen ein iPod shuffle als Haarclip die Hauptrolle spielt. Einer der kurzen Streifen wurde bereits mehr als zwei Millionen mal angesehen und erhielt über 350.000 Likes. Allerdings gibt es auch schon einige Gegenreaktionen, berichtet unter anderem 9to5Mac : Andere TikTok-Nutzer teilen auf dem Videoportal Clips, in denen sie einen iPod shuffle präsentieren und ironisch um Auskunft bitten, um was für ein Gerät es sich dabei handelt.