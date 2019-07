iPod-Rückblick: Wie die Clickwheel-Spiele von Apples Musikplayer aussahen

Bekannte Titel, hakelige Bedienung

Lange bevor Apple mit dem App Store begann, via iPhone und iPad riesige Umsätze im Gaming-Sektor zu erwirtschaften, bot das Unternehmen kleine Pausenfüller-Spiele für die damaligen iPods an. Da iPods lange Zeit über eine Clickwheel-Bedienung und nur vergleichsweise kleine Displays verfügten, mussten die Spiele an die besonderen Umstände angepasst werden. YouTube-Nutzer Billiam hat sich viele der damals erhältlichen Clickwheel-Games angeschaut und im Video zusammengefasst.Die einzelnen Spiele ließen sich seinerzeit über iTunes herunterladen. Ursprünglich gab es nur eine Handvoll Spiele, darunter Solitär und Pac-Man. Apple bot mit der Zeit aber immer mehr Titel für den Clickwheel-iPod an. Mit Tetris etwa schaffte es der Gameboy-Klassiker auf das erste ikonische Handheld-Device des 21. Jahrhunderts. Die Bedienung erweist sich im Test als fummelig und der normalen Button-Steuerkreuz-Bedienung unterlegen. Bejeweled folgt einem ähnlichen Spielprinzip und lässt sich per Clickwheel besser steuern. Die 3D-Puzzle-Variante Cubis ist ebenfalls spielbar.Weitere iPod-Games umfassenden eine gewisse Anzahl an Karten- und Gesellschaftsspiel-Titeln, die für Apples kleinen Musikplayer optimiert wurden. Von The Sims gibt es zudem diverse Spinoff-Varianten, darunter Sims-Pool und Sims-Bowling. Besonders angetan hat es Billiam das Minigolf-Spiel „Tommy Totem's Tiki Putt Putt“.Sogar umfangreichere Games finden sich im Spieleangebot, darunter das auf der gleichnamigen Mystery-Fernsehserie basierende „Lost“. Doch die Steuerung sorgt schnell für Frust, da sie für komplexere Spielabläufe nicht geeignet ist.