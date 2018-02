iPhones mit alten Akkus: Abschaltung von Apples Drossel bringt alte Leistung zurück (Benchmarks)

Vorher Nachher

Weil gealterte Akkus im schlimmsten Fall zu ungewollten Notfall-Abschaltungen eines iPhones führen können, hatte Apple mit iOS 10.2.1 ein »Akkumanagement«-Feature eingebaut. Der einzige Zweck bestand darin, Leistungsspitzen abzuflachen, also faktisch die Leistung des Prozessors zu reduzieren, um solche Abschaltungen zu verhindern. Die mangelnde Kommunikationspolitik des Konzerns sorgte über Weihnachten für viel schlechte Presse, dabei war es nie so ganz klar, welches Ausmaß die Drosselung hatte.Da Apple in iOS 11.3 eine optionale Abschaltung fürs Akkumanagement einbaut, auf die Betatester bereits Zugriff haben, ist nun ein direkter Vergleich möglich. So hat etwa Filipe Espósito von iHelpBR einen Vorher-Nachher-Test mit seinem iPhone 6 Plus gestartet und über Twitter geteilt . Mit der bekannten Leistungsmess-App Geekbench stellte er fest, dass sowohl bei Single Core als auch Multi Core die Leistung durch das Apple-Feature um etwa 15 Prozent reduziert wurde. Konkret maß die App im Single Core 1.306 Punkte mit der Drossel und 1.510 Punkte ohne sie. Bei Multi Core ist das Verhältnis ähnlich: 2.247 Punkte mit Drossel und 2.621 ohne.iOS 11.3 bringt zusätzlich eine neue Prozentangabe mit, welche über den Zustand des eingebauten Akkus informiert. Diesen Angaben zufolge hat sein Akku nur noch eine maximale Kapazität von 75 Prozent. Trotzdem war die Drossel aktiviert und Apple empfiehlt, den Akku austauschen zu lassen. Die Kosten dafür hatte der Konzern in Folge der Aufregung über Weihnachten von 89 auf 29 Euro gesenkt.Die Abschaltung der Leistungsdrossel ist erst ab der endgültigen Freigabe von iOS 11.3 für alle Nutzer betroffener iPhones (iPhone 6 und neuer) verfügbar, also wahrscheinlich ab März. Sie ist nicht einfach als Schalter realisiert, sondern in Form eines Textlinks am Ende eines Informationstextes, der von derselben Abschaltung abrät. Nach jedem ungewollten Abschalt-Ereignis reaktiviert sich das Feature automatisch und muss erneut abgeschaltet werden. Genauere Informationen bietet dieser Tipp-Artikel: