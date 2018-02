Tipp ab iOS 11.3: Zustand des Akkus überprüfen; Akkumanagement abschalten

Zur richtigen Stelle navigieren

die Einstellungen-App öffnen,

auf »Batterie« klicken

und hier den neuen Unterpunkt »Batteriezustand (Betaversion)« anwählen.

Maximale Kapazität

Höchstleistungsfähigkeit

Standardmäßig ist das Akkumanagement deaktiviert

Aktivierung nach erstem Shutdown, manuelle Deaktivierung durch kleinen Textlink

Kein dauerhaftes Deaktivieren möglich

Über Weihnachten 2017 sorgte Apple sogenanntes Akkumanagement-Feature für mächtig Ärger: Von geplanter Obsoleszenz war die Rede, weil Apple Leistungsspitzen auf iPhones der Modelle 6, 6s, SE und 7 mit gealtertem Akku abflachte und somit streng genommen die Leistung reduzierte. Damit soll unerwartetes Abschalten des Gerätes verhindert werden. Als Reaktion auf die Kritik versprach Tim Cook, eine künftige Version von iOS enthalte eine Möglichkeit, dieses Feature abzuschalten. Seit der zweiten Beta von iOS 11.3 wissen wir, wie dies vonstattengeht.Da Apple von der Richtigkeit des Leistungsmanagements überzeugt ist, hat der Konzern nicht einfach einen Ja/Nein-Schalter implementiert, sondern das Ganze im Rahmen einer neuen Informationsseite in der Einstellungen-App eingebaut. Diese erreichen Sie, indem Sie auf Ihrem iOS-Gerät mit iOS 11.3Die folgende Seite besteht aus drei Teilen. Ganz oben steht ein kurzer Informationstext über iPhone-Akkus und ihre begrenzte Lebenszeit. Es folgt der Punkt, wo sich der Nutzer über den Zustand seines eingebauten Akkus in Form einer Prozentzahl informieren kann. Dieser Wert nimmt im Laufe der Zeit durch wiederholte Akkuent- und -aufladungen ab. Der dritte Punkt,, ist für das Akkumanagement-Feature entscheidend.Sollten Sie einen intakten Akku haben und bisher noch keine unerwarteten Shutdowns erlebt haben, finden Sie an dieser Stelle nur den kurzen Hinweis, dass alles normal ist. Obwohl es nicht explizit dasteht, bedeutet dies, dass das Akkumanagement-Feature nicht läuft, Leistungsspitzen also nicht abgeflacht werden.Dies ändert sich automatisch beim ersten Mal, wenn sich das Gerät plötzlich abgeschaltet hat. In Folge dessen steht an gleicher Stelle ein kurzer Text über den Vorfall und die Information, dass die Funktion eingeschaltet wurde, um eine Wiederholung zu verhindern. Genau hier folgt in Form eines kleinen blauen Textlinks die Möglichkeit, die Funktion per Hand wieder abzuschalten.Man muss sich natürlich bewusst machen, dass das händische Deaktivieren des Akkumanagements die Gefahr für weitere Shutdowns erhöht. Deswegen hat Apple keine Möglichkeit für ein dauerhaftes Deaktivieren eingebaut: Nach jedem ungewollten Abschalten des Gerätes läuft das Feature wieder und muss, wenn man es partout nicht haben mag, erneut per Hand deaktiviert werden. Sollte man allerdings wirklich regelmäßig mit dem Problem konfrontiert sein, lohnt es sich ohnehin, den eingebauten Akku in einem Apple Store oder zertifizierten Partner für 29 Euro austauschen zu lassen.