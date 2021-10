iPhone mit USB-C: Bastler zeigt, was möglich ist (mit Video)

Laden und Datenübertragung funktionieren einwandfrei

Seit dem iPhone 5, welches im Jahr 2012 erschien, verfügen alle Smartphones aus Cupertino über einen Lightning-Port. Die von Apple selbst entwickelte kompakte Schnittstelle löst den zuvor verwendeten 30-poligen und sehr breiten Dock Connector ab. In der Vergangenheit äußerten allerdings etliche Besitzer eines Smartphones aus Cupertino den Wunsch, das Unternehmen möge kommende Generationen der Geräte ebenso wie etwa iPad Pro und das neue iPad mini 6 mit einem USB-C-Anschluss ausstatten. Bislang konnten allerdings weder Branchenexperten noch Leaker Anzeichen dafür erkennen, dass Apple dieses Begehren in absehbarer Zeit erfüllen wird. Stattdessen plant das Unternehmen angeblich, irgendwann auf alle kabelgebundenen Anschlüsse zu verzichten.Der Schweizer Robotik- und Informatikstudent Ken Pillonel wollte offenbar nicht darauf warten, dass Apple auf USB-C umschwenkt. Er machte sich daher daran, ein iPhone in Eigenregie umzubauen und mit der verbreiteten Standard-Schnittstelle auszustatten. Das Ergebnis seiner Arbeit veröffentlichte er in Form eines kurzen Videos auf seinem YouTube-Kanal, den er unter dem Namen "Kenny Pi" betreibt. In dem 39 Sekunden kurzen Clip ist unter anderem zu sehen, wie das Smartphone über die USB-C-Buchse mit Energie versorgt wird. Der Datenaustausch zwischen dem iPhone und einem MacBook funktioniert ebenfalls einwandfrei.Der Umbau des iPhones war allerdings alles andere als einfach. Ken Pillonel musste hierfür nach eigenen Angaben zunächst den Lightning-Port und die entsprechende Elektronik mittels Reverse Engineering analysieren. Anschließend galt es, eine eigene Schaltung einschließlich der USB-C-Buchse zu entwickeln. Aus Platzgründen entschied er sich dabei für eine flexible Platine, welche sich leichter im Smartphone unterbringen ließ. Da sich Lightning und USB-C auch hinsichtlich der Abmessungen unterscheiden, musste der Bastler naturgemäß auch das Gehäuse des Smartphones modifizieren, um die größere Buchse einbauen zu können.Den eigentlichen Umbau zeigt Ken Pillonel nur in einigen Ausschnitten. Derzeit bereitet er ein längeres Video vor, in welchem er die einzelnen Schritte ausführlich darstellen will. Wer sich selbst an eine solche Umrüstung wagen möchte, sollte allerdings bedenken, dass dafür sowohl Erfahrung als auch die entsprechende technische Ausstattung erforderlich sind. Und eines versteht sich natürlich von selbst: Durch derlei Modifikationen werden sämtliche Gewährleistungs- und Garantieansprüche hinfällig.