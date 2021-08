Das Ende des Lightning-Anschlusses? EU-Kommission will Gesetz für einheitlichen Standard vorlegen

Muss sich Apple von Lightning verabschieden?

Apple mit wenig Verständnis für EU-Forderungen

Auch induktives Laden betroffen?

Es ist ein Thema, das immer wieder kontrovers diskutiert wird – zumeist dann, wenn es mal wieder zu ernsthaften legislativen Bestrebungen in dieser Sache kommt: Politiker forderten bereits in der Vergangenheit einheitliche Schnittstellen zum Aufladen von Smartphones. Nun scheint die Europäische Union dieses Ziel ernsthaft umsetzen zu wollen – ein entsprechender Gesetzesentwurf werde einem Bericht von Reuters zufolge gerade ausgearbeitet und könnte den Druck auf Apple erhöhen, sich vom Lightning-Anschluss zu trennen.Die Europäische Kommission wolle im nächsten Monat ein Gesetz vorlegen, das Hersteller von Mobiltelefonen und anderen elektronischen Geräten dazu zwingt, einen gemeinsamen Stecker zum Aufladen zu verwenden. Das hätte für manche Anbieter weitreichende Folgen – insbesondere für Apple: Das Unternehmen setzt bei vielen seiner Produkte auf den proprietären Lightning-Anschluss, wenngleich auch USB-C bei immer mehr Geräten Verwendung findet – so ist seit einiger Zeit auch das iPad Pro und iPad Air damit ausgestattet.Eine von der EU-Kommission im Jahr 2019 durchgeführte Studie ergab, dass bei der Hälfte der Ladekabeln, welche Mobiltelefonen beilagen, ein Micro-USB-Anschluss zum Einsatz kam. 29 Prozent entfielen auf USB-C, bei 21 Prozent handelte es sich um einen Lightning-Stecker. Bereits in den Jahren zuvor war der EU daran gelegen, Hersteller zu einem einheitlichen Standard zu bewegen. Apple zeigte sich aber wenig begeistert: Eine entsprechende Regelung hemme Innovationen und verursache Elektroschrott, da Verbrauchen gezwungen seien, auf andere Ladegeräte umzusteigen, erklärte Cupertino.Einem Artikel von netzpolitik.org zufolge könnte die Kommission noch einen Schritt weitergehen und auch bei kabellosem Laden für einheitliche Standards sorgen. Aktuell sind viele Smartphones, darunter auch iPhones, mit der proprietären Qi-Technologie kompatibel.