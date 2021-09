iPhone-Zukunft: 120 Hz bleiben wohl noch eine ganze Weile reines Pro-Feature

Mindestens ein Modell des iPhone 14 mit 60 Hertz?

Gerüchte über Apples iPhone-Strategie anno 2022

iPhone 14 Pro ohne Notch?

Apple führte beim iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max ein Feature ein, das Nutzer eines iPad Pro oder bestimmter Android-Smartphones schon lange kennen: ein 120-Hertz-Display. Manche Kaufinteressenten der neuen iPhone-Generation zeigten sich bereits enttäuscht darüber, dass die 120 Hertz nicht auch beim iPhone 13 und iPhone 13 mini verfügbar sind. Wer darauf setzt, dass das Feature dafür dann bei allen Modellen der 2022er iPhone-Generation mit dabei ist, könnte enttäuscht werden.Die Information stammt von der südkoreanischen News-Seite TheElec . Apple verzichtet demzufolge bei "mindestens einem Modell des iPhone 14" weiterhin auf ein 120-Hertz-Display. Bei dem Gerät (oder den Geräten) käme ein herkömmliches 60-Hertz-Display zum Einsatz. Zum Hintergrund: Apple verwendet für 120-Hertz-iPhones ein besonders energiesparendes OLED-Display mit LTPO-Technologie, das teurer als herkömmliche LTPS-Displays (für 60-Hertz-OLEDs) ist. Apple hätte so mit zumindest einem LTPS-iPhone im Jahr 2022 die Gelegenheit, Produktionskosten zu sparen.Aus der Meldung geht nicht hervor, um welches Modell es sich voraussichtlich handeln wird. Unter Umständen könnte das Unternehmen aus Cupertino das 120-Hertz-Feature auch weiterhin exklusiv für die Pro-Varianten des iPhone 14 bereitstellen.Ohnehin ist aktuell noch unsicher, aus welchen Modellen sich das iPhone-14-Lineup zusammensetzt. Angesichts der Berichte über enttäuschende Verkaufszahlen beim iPhone 12 mini gilt es als sehr wahrscheinlich, dass sich Apple dazu entschließt, ab dem iPhone 14 auf die Mini-Variante zu verzichten. Alternativ besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass Apple der Strategie von jeweils vier neuen Modellen treu bleibt und weiterhin auf zwei Pro-Versionen und zwei etwas preisgünstigere Geräte setzt. Es bleibt abzuwarten, für welches Smartphone-Lineup sich Apple beim iPhone 14 entscheidet.Zu den neuen Features des iPhone 14 soll Meldungen zufolge eine Änderung beim Design gehören. Nachdem die Display-Kerbe beim iPhone 13 bereits kleiner wurde als bei den vorherigen Modellen, könnte sie 2022 komplett wegfallen. Face ID wäre in dem Fall im Display implementiert. Laut bisherigen Einschätzungen soll das kerbenlose Display den Pro-Modellen vorbehalten bleiben. Apple-Leaker Jon Prosser kündigte kürrzlich ebenfalls den Wegfall der Notch an