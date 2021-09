iPhone SE und 11: Apple nimmt Modell mit größter Speicherausstattung aus dem Sortiment

iPhone SE nur mehr mit 64 und 128 GB Speicher

iPhone 11 ebenfalls betroffen

Wer ein neues iPhone direkt bei Apple kaufen möchte, kann neben dem iPhone 13 und dessen Pro-Schiene noch weitere Modelle in Betracht ziehen: So wartet das iPhone 11 mit einem etwas anderen Design auf und überraschenderweise bleibt mit dem iPhone 12 auch der unmittelbare Vorgänger erhalten, wenngleich sich das Gerät im Vergleich zur neuen Baureihe nur recht wenig unterscheidet. Eine Sonderolle kommt dem iPhone SE (2020) zu: Als einziges Produkt aus dem aktuellen Portfolio verfügt es über einen Homebutton und Touch ID. Apple hat bei diesem Modell und dem iPhone 11 jedoch stillschweigend eine Variante aus dem Sortiment genommen.Die Einführung des iPhone 13 stellt beim Thema Speicherausstattung eine Zäsur dar: Apple versieht nun bereits die Basismodelle dieser Geräte mit 128 GB Speicher, bei den Pro-Modellen können Kunden erstmals zu einer Variante mit einem TB greifen. Beim iPhone SE gestaltet sich die Lage indes anders – der Konzern rudert zurück und streicht das Modell mit 256 GB ersatzlos aus dem Sortiment. Vor dem „California streaming“-Event war diese Version für 649 Euro zu erwerben, nun müssen sich Neukäufer mit 64 GB (479 Euro) oder 128 GB (529 Euro) begnügen. Dabei spielt die Farbe des Geräts keine Rolle. Allerdings blieb Apple beim technischen Datenblatt für das iPhone SE bislang untätig und listet diese Variante noch immer auf.Dem iPhone 11 ereilte übrigens das gleiche Schicksal: Auch bei dieser Baureihe stehen ab sofort ausschließlich 64 GB (579 Euro) und 128 GB (629 Euro) zur Verfügung. Wer also eine Speicherkapazität von 256 GB benötigt, findet mit dem iPhone 12 mini das preiswerteste Modell: Für 849 Euro steht diese Variante zum Kauf bereit, allerdings kostet das iPhone 13 mini mit äquivalenter Speicherausstattung lediglich 70 Euro mehr. Warum Apple das iPhone SE und 11 mit 256 GB aus dem Sortiment nahm, ist unklar. Beiden iPhones ist aber gemein, dass sie zu den betagteren Geräten im Portfolio zählen: Das iPhone SE erschien im April 2020, das 11er gar im September 2019. Außerdem achtet Cupertino zumeist tunlichst darauf, hausinterne Konkurrenz zu vermeiden, was den Wegfall der 256-GB-Versionen erklären könnte. iPhone SE im Apple Online Store iPhone 11 im Apple Online Store