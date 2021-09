iPhone 13: Informationen zu RAM-Größen entdeckt, ProRes-Video kommt erst später

4 Gigabyte im iPhone 13, 6 Gigabyte in den Pro-Modellen

ProRes-Video kommt "später in diesem Herbst"

iPhones haben Apple zufolge stets genug Arbeitsspeicher, um auf Jahre hinaus performant arbeiten zu können. Angaben zur genauen Größe macht das kalifornische Unternehmen allerdings traditionell nicht. Die RAM-Ausstattung der Geräte lässt sich auch nicht mit Bordmitteln ergründen. Allerdings verrät der iPhone-Konzern sie dennoch, wenn auch ein wenig versteckt, und zwar in Xcode. Aus der aktuellen Beta von Apples Entwicklertool geht jetzt hervor, über wie viel Arbeitsspeicher die vier Varianten des iPhone 13 verfügen.Bestimmte Zeichenketten in der Vorabversion von Xcode 13 verraten nämlich die RAM-Größen, berichtet MacRumors . Demnach verfügen iPhone 13 und iPhone 13 mini jeweils über vier Gigabyte Arbeitsspeicher, während Apple in iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max sechs Gigabyte verbaut. Diese Werte sind identisch mit der Ausstattung der vier Varianten des iPhone 12, welche sich ebenfalls bereits mithilfe von Xcode ermitteln ließ. Apple hat sich also entschieden, in dieser Hinsicht bei der neuen Generation alles beim Alten zu belassen. Beim iPad mini hingegen, welches ebenso wie das iPhone 13 von einem A15 Bionic angetrieben wird, vergrößerte das kalifornische Unternehmen hingegen die RAM-Ausstattung im Vergleich zum Vorgänger um 33 Prozent von drei auf vier Gigabyte (siehe ).Apple hob bei der Vorstellung der neuen Smartphones im Rahmen des "California streaming"-Events besonders die Unterstützung von ProRes-Video auf iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max hervor. Auf der Webseite zu den beiden Geräten wird das Feature ebenfalls prominent dargestellt. Kurz nach der Präsentation wurde allerdings bekannt, dass es bei dem insbesondere von Profis geschätzten Format eine Einschränkung gibt. Die höchste Auflösung von 4K erfordert ein Gerät mit mindestens 256 Gigabyte Speicher, die 128-Gigabyte-Basismodelle sind bei ProRes auf Full-HD limitiert (siehe ). Aus den technischen Daten zum iPhone 13 Pro geht darüber hinaus seit heute hervor, dass Aufnahmen und Bearbeitungen von Videos in diesem Format nicht zum Verkaufsstart der Geräte möglich sein werden. Apple hat die Angaben zu ProRes-Video nämlich nachträglich mit einem Sternchen versehen und in den Fußnoten um den Zusatz "Kommt später in diesem Herbst" ergänzt. Wann genau das Feature in den entsprechenden Modellen verfügbar sein wird, ist zurzeit nicht bekannt.