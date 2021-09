Gurman: Apples Produktpläne für 2022

iPad, AirPods, Apple Watch

Viel Neues für den Mac

Ganz neue Produktkategorie: Die Brille

iPhone & Satellitenanbindung

Ein großes Ereignis steht 2021 noch für die Apple-Welt an, nach der Präsentation des iPhone 13 sollen Ende Oktober bis Anfang November erste M1X-basierte Macs erscheinen. Viele warten sehr gespannt darauf, welche Leistungswerte Apple damit wohl erklimmen kann – verwöhnte der M1 bereits, soll der M1X die Messlatte noch deutlich höher hängen. Mark Gurman geht in seinem aktuellen PowerOn-Newsletter nicht nur auf das erwartete MacBook Pro 14" und 16", sondern auch auf Apples längerfristige Pläne ein. 2022 werde demnach ein wichtiges Jahr, das auch eine ganz neue Produktkategorie mit sich bringen könnte.Im iPad-Bereich sei mit einem komplett neuen iPad Pro zu rechnen, gleichzeitig wolle Apple auch AirPods Pro mit Bewegungssensor und Fitness-Tracking auf den Markt bringen. Keine Angaben macht Gurman hingegen, was mit den AirPods 3 geschieht – diese hatten eigentlich als sichere Neuerungen anlässlich des "California streaming"-Events gegolten. Außerdem will Gurman sogar von drei neuen Modellen der Apple Watch wissen, dabei handelt es sich vermutlich auch um eine Neuauflage der Apple Watch SE. Nachdem die Apple Watch Series 7 eine recht kleine Aktualisierung war, gibt es Hoffnungen, im Herbst 2022 den nächsten großen Schritt zu sehen.Das aktuelle MacBook Air M1 gleicht dem Intel-basierten Vorgänger von außen komplett. 2022 werde sich dies ändern, so Gurman. Apple plane nämlich, die kompakteste Notebook-Serie in einem neuen Design zu präsentieren. In älteren Berichten hieß es, möglicherweise verbaue Apple dann erstmals einen M2-Chip . Besonders interessant dürfte aber werden, was Apple mit dem großen iMac sowie dem Mac Pro plant. Diese erscheinen angeblich erst gegen Ende 2022, schließen dann aber den ARM-Umstieg ab. Zusätzlich sollen die beiden Geräte leistungsmäßig alles in den Schatten stellen, was man bislang an Hardware erwerben kann. Dies treffe nicht nur auf die CPU-, sondern auch die GPU-Leistung zu.Spricht man über die "Apple-Brille", so handelt es sich in der ersten Generation wohl noch um ein komplettes Headset und nicht um ein Produkt für den Straßenalltag. Zumindest sind sich nahezu alle Marktbeobachter diesbezüglich einig. Frühestens zwei Jahre später folge dann eine Umsetzung, welche auch modischen Aspekten genüge – also eine klassische Brille, deren Computer-Hardware in den Rahmen integriert ist.Vor der Veröffentlichung des iPhone 13 kursierten mehrere Berichte, wonach Apple intensiv an Satelliten-Telefonie arbeite. Genauer gesagt geht es um Notfallfunktionen, die dann greifen sollen, wenn kein Mobilfunknetz zur Verfügung steht. Gurman wiederholt noch einmal die Aussage, Apple wolle Globalstar-Satelliten anbinden. Im August hieß es dazu: "Selbst wenn das iPhone 13 bereits über die entsprechende Hardware verfügen würde, vergehe bis zur Freischaltung noch einige Zeit" – nun sieht es aber wohl eher danach aus, als wandere die Funktionalität erst in das 2022er iPhone.