2019er iPhones: Endlich USB-C-Netzteil mit 18 Watt im Lieferumfang?

Wie schnell ein Smartphone lädt, hängt nicht nur vom Gerät selbst, sondern auch vom verwendeten Netzteil ab. Seit dem iPhone 8 können die Geräte erheblich schneller aufgeladen werden, wenn ein Netzteil mit mehr als 5 Watt verwendet wird – unverständlicherweise legt Apple aber immer noch ein solches den aktuellen iPhone-Modellen bei.Schon letztes Jahr gab es viele Gerüchte, dass Apple mit dem iPhone XS und XR stärkere Netzteile einführen wird. Bei den vorab bekanntgewordenen Netzteilen handelte es sich aber um die Modelle für die neuen iPad Pros – dem XS und XR liegt weiterhin ein 5-Watt-Netzteil mit USB-A-Anschluss bei.Die japanische Seite MacOtakara will nun erfahren haben, dass Apple diesen Makel mit den 2019er iPhone-Modellen beseitigen will: Den neuen Modellen soll ein 18-Watt-Netzteil mit USB-C-Anschluss und ein Kabel von USB-C auf Lightning beiliegen. Derzeit liefert Apple ein USB-A-auf-Lightning-Kabel mit, welches beispielsweise an neueren MacBooks ohne Adapter überhaupt nicht mehr zu gebrauchen ist. Fast alle neuen Mac-Modelle bringen hingegen USB-C-Anschlüsse mit, so dass ein beiliegendes USB-C-Kabel sehr sinnvoll ist.