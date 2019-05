Bericht: iPhone 2019 ohne SE-Nachfolger, aber mit mehr Farben

Produktion des A13 läuft an

Bringt Apple im Herbst ein Kompakt-Modell heraus? Die Quellen des gewöhnlich gut unterrichteten Mark Gurman (Bloomberg) widersprechen dieser These: Die Gehäuse blieben im etwa gleichen Format, sollen aber ein wenig an Tiefe zulegen. Der Artikel verrät zudem Details zu den neuen Kameramodulen und Gehäusefarben.Wenig überraschend ist Gurmans Vorhersage, die 2019er iPhones besäßen den A13-Prozessor. Apple spendiert den neuen Modellen schon seit Längerem jedes Jahr die nächste Chip-Generation. Der „A13“ wäre laut Nummerierungsfolge nun an der Reihe. Gurmans Quellen sagen, die Massenproduktion des Custom-Chips starte diesen Monat.Gurman will zudem die Codenamen der neuen Smartphones erfahren haben. So firmiere das iPhone XS intern als „D43“, der große Bruder mit dem Zusatz „Max“ unter „D44“. Das iPhone XR fällt aus der Reihe: „N104“ lautet angeblich seine Bezeichnung. Im Gegensatz zu allen bekannten iPhone-Codes, erhält es demnach eine dreistellige Nummer.Ein Bericht bei Mac Otakara erzählt , der XR-Nachfolger erhalte neue Farboptionen. So sollen „Coral“ und „Blue“ herausfallen und stattdessen „Green“ und „Lavender“ ins Portfolio rücken. Die anderen Farben „White“, „Black”, „Yellow“ und „(PRODUCT) RED“ bleiben zur Auswahl.Wie schon häufiger gehört, spendiert der Hersteller seinen neuen Modellen verbesserte Foto-Hardware innerhalb eines quadratischen Moduls auf der Rückseite. Das nächste XS-(Max)-Modell soll ein zusätzliches Ultraweitwinkel-Objektiv erhalten, welches einen größeren Zoom-Bereich ermöglicht. Es wäre das dritte Objektiv auf der Rückseite des Flaggschiff-Smartphones. In dem Bericht heißt es weiter, Apple verdoppele die Anzahl der Objektive des XR-Nachfolgers auf zwei. Auch hier sorge die neue Komponente für einen größeren Zoom.Die neue Kamera-Technologie ermögliche eine Art Auto-Korrektur für Fotos, sagt Gurman. Beim Fotografieren weggeschnittene Personen soll das Programm dem Bild wieder hinzufügen können. Neben dem erwähnten Zoom-Vorteil ermögliche die neue Hardware zudem größere und detailreichere Fotografien.Laut Bloomberg orientieren sich alle Gehäuse an ihren Vorgängern, allerdings wachse das des XS-Nachfolgers in der Tiefe. Einen halben Millimeter dicker soll es geworden sein. Alle iPhones erhalten laut Gurman die Funktion, andere Geräte laden zu können – etwa AirPods. Dazu müsse man das Ladecase der Ohrhörer auf der Rückseite des Telefons platzieren.