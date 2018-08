iPhone X hängt das neue Galaxy Note 9 in CPU-Benchmarks ab

Gestern wurde das neue Samsung-Flaggschiff "Galaxy Note 9" vorgestellt und sofort sind Benchmarks des neuen großen Android-Smartphones aufgetaucht. Im Note 9 setzt Samsung einen "Snapdragon 845"-Prozessor ein, welcher auf 6 oder 8 GB Arbeitsspeicher zugreifen kann. Für das neue Samsung-Handy werden je nach Ausstattung zwischen 999 und 1.249 Dollar fällig.Tom's Guide hat erste Benchmarks veröffentlicht: In Geekbench 4 ist das iPhone X weiterhin das schnellste am Markt erhältliche Mobiltelefon. Im Test erreichte das Apple-Topmodell 10.137 Punkte, das Galaxy Note 9 kommt auf 8.876 Punkte:Besonders beeindruckend ist der hohe Wert des iPhone X, da Apple-Handy bereits vor fast einem Jahr angekündigt wurde. Es ist davon auszugehen, dass die 2018er iPhone-Modelle mit A12-Prozessor nochmals deutlich mehr Rechenleistung bieten werden.Beim 3DMark-Test landet das iPhone X auf dem zweiten Platz, das Galaxy Note 9 auf Platz drei. Am schnellsten im 3D-Grafiktest ist das OnePlus 6, welches eine Adreno-630-GPU einsetzt:Ab dem 24. August soll das neue Galaxy Note 9 im Handel verfügbar sein und bis zu 512 GB Speicherkapazität in der Topausstattung bieten. Der AMOLED-Bildschirm misst 6,4 Zoll bei einer Auflösung von 2560x1440 Pixeln.