iPhone X: Großer Andrang vor den Apple Stores

Zum heutigen Verkaufsstart des iPhone X haben sich vor den Apple Stores lange Schlangen gebildet, darunter auch in Köln und Frankfurt. Jedoch ist nicht jeder wegen dem iPhone X selbst da. Einige lassen sich stattdessen Apples neuestes Highend-iPhone per Post zusenden, befinden sich aber dennoch vor dem Store, um das Spektakel zu erleben.Entsprechend dem Andrang wurden auch Sicherheitsvorkehrungen getroffen, damit der Verkaufsstart relativ geordnet abläuft. Das Verkaufsgespräch mit Reservierung des gewünschten Modells wurde bereits während der Wartezeit vor dem Store geführt, sodass nun seit 8 Uhr die iPhone X den glücklichen Käufern ausgehändigt werden können.Nachfolgend einige Impressionen aus Frankfurt, die uns Mai + Schröder IT Services freundlicherweise zukommen ließ:MacTechNews wird übrigens heute ebenfalls ein iPhone X erhalten. In einem Test werden wir dann die verschiedenen Besonderheiten dieses Modells beleuchten.