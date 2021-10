iPhone-Tipp: Hintergrundgeräusche zur Entspannung aktivieren

Sechs Geräusche sollen der Entspannung dienen

Ausgewogenes Rauschen

Helles Rauschen

Dunkles Rauschen

Ozean

Regen

Fluss

Unter „Einstellungen“ > „Bedienungshilfen“ > „Audio/Visuell“ > „Hintergrundgeräusche“ können Sie die Modi nach Wunsch konfigurieren

Schnelle Aktivierung im Kontrollzentrum

Der Begriff „Hintergrundgeräusch“ ist oft zu Recht negativ konnotiert: Baustellenlärm und Flugverkehr sind der produktiven Arbeit im Büro oder zu Hause meist abträglich und stören auch im Alltag. Bei Naturgeräuschen ist die Sache aber eine andere: Viele Menschen empfinden das Rauschen des Meeres oder den Aufprall von Regentropfen als angenehm und entspannend. Es ist daher nicht überraschend, dass sich beispielsweise auf YouTube Videos finden, die stundenlang Geräusche dieser Art wiedergeben. Außerdem existieren auch kostenpflichtige Alternativen wie Apps, die einen reichhaltigen Katalog mit akustischen Reizen dieser Art bereitstellen. Bei iOS und iPadOS 15 implementierte Apple eine kleine Auswahl an entspannenden Geräuschen direkt ins Betriebssystem, allerdings ist das Feature alles andere als einfach zu finden.Wer Entspannung sucht und diese mit angenehmen Hintergrundgeräuschen zu unterlegen versucht, kann dies auf dem iPhone oder iPad ohne weitere App tun – vorausgesetzt, auf dem Gerät ist iOS 15 beziehungsweise iPadOS 15 installiert. Sechs unterschiedliche Modi stellt Apple zur Verfügung:Um diese Funktion zu konfigurieren, müssen Sie die Einstellungen bemühen. Tippen Sie auf „Bedienungshilfen“ > „Audio/Visuell“ > „Hintergrundgeräusche“. In diesem Menü lässt sich die Lautstärke der Geräusche anpassen – und zwar generell wie auch bei der Wiedergabe von Medien, beispielsweise Musik. Ferner können Sie einstellen, ob das Gerät im gesperrten Zustand die Tonausgabe beendet.Falls Sie Gefallen an dem Feature gefunden haben, müssen Sie nicht jedes Mal die Einstellungen aufrufen, um es einzuschalten: Die Aktivierung ist auch direkt im Kontrollzentrum möglich. Hierzu müssen Sie einmalig unter „Einstellungen“ > „Kontrollzentrum“ das Bedienelement „Hören“ mit dem Plus-Zeichen in die obere Liste hieven. Alsdann steht ein entsprechendes Piktogramm im Kontrollzentrum bereit:Damit ist ein Wechsel zwischen den den einzelnen Hintergrundgeräuschen jederzeit möglich. Selbstverständlich werden diese nicht notwendigerweise über die Lautsprecher des Geräts ausgegeben – auch Kopfhörer versorgen Sie bei Bedarf mit den Klängen.