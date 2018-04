iPhone SE 2: Angeblich Fotos zur neuen Generation aufgetaucht

Es sah längere Zeit so aus, als handle es sich beim iPhone SE nur um ein temporäres Sondermodell. Zwar lagen die abgesetzten Stückzahlen weit unter allen anderen Baureihen, dennoch erfreut sich die letzte verbliebene 4"-Baureihe einer treuen Kundengemeinde. Als das iPhone SE im Frühjahr 2016 auf den Markt kam, hatte Apple monatelang mit Lieferschwierigkeiten zu kämpfen. Die Nachfrage lag wesentlich höher als prognostiziert, wie auf einer Quartalskonferenz offiziell bestätigt wurde.Inzwischen haben sich die Anzeichen aber verdichtet, wonach sehr bald mit einer Neuauflage zu rechnen ist. Demnach stelle Apple noch im Mai eine neue SE-Generation vor, die sich zwar weitgehend am aktuellen Modell orientiere, dennoch technisch auf den aktuellen Stand gebracht werde. Jetzt sind neue Fotos aufgetaucht, die das kommende iPhone SE angeblich von allen Seiten zeigen.Wenn die Aufnahmen echt sind, dann ändert sich an der grundsätzlichen Bauform nichts. Weiterhin gibt es ein 4"-Display, Touch ID sowie die seit 2012 mit dem iPhone 5 eingeführte Formensprache. Auch ein herkömmlicher Kopfhöreranschluss ist vorhanden - ein Widerspruch zu bisherigen Angaben. Lediglich in einem Detail unterscheidet sich das auf den Fotos gezeigte Gerät deutlich von den aktuellen Modellen. Die Rückseite ist aus Glas gefertigt, ähnelt also iPhone 8 und iPhone X. Dies könnte ein Beleg dafür sein, dass auch die nächste SE-Generation kabellos aufzuladen ist und es den großen iPhone-Brüdern gleichtut.Früheren Berichten zufolge setzt Apple beim iPhone SE 2 auf den A10-Chip des iPhone 7. Dies wäre eine Prozessorgeneration neuer als beim iPhone SE, das den A9 aus dem iPhone 6s verwendet. Die bislang aufgetauchten Gehäuse-Leaks legen nahe, dass sich an der Kamera nichts verändert, denn seit dem iPhone 7 verbaute Apple ein Dual-System. Dass ein iPhone SE erscheint, legten kürzlich behördliche Unterlagen nahe. Daraus gingen neue iPhone-Seriennummern hervor, die zu einem "Smartphone mit iOS 11" gehören.