Behörden-Leak: iPhone SE 2 schon im Mai?

Zeitpunkt relativ realistisch

Nur wenig über neues Modell bekannt

Die eurasische Wirtschaftskommission (eec) verwaltet eurasischen Handel und ihre Produktdatenbank hat schon in der Vergangenheit dazu geführt, das Erscheinen von iPhone 7, den AirPods, neuen MacBooks oder kürzlich dem neuen iPad punktgenau vorherzusagen. Nun ist ein neues Produkt dort aufgetaucht: "Smartphone mit iOS 11". Nach dem Ausschlussverfahren haben nun findige französische Journalisten kombiniert, dass das iPhone SE in seiner zweiten Version auf den Markt kommt – und zwar schon im Mai. Dass das "Smartphone mit iOS 11" kein Flagship-Produkt sein wird, folgern sie aus den üblichen Erscheinungsterminen für diese Baureihen, die tradtionell im Herbst liegen. Insofern liegt der Launch eines neuen SE-Modells nahe. Fest steht, dass es zu den aufgeführten Modellnummern A1920, A1921, A1984, A2097, A2098, A2099, A2101, A2103, A2104, A2105 und A2106 noch keine Geräte von Apple gibt.Für gewöhnlich tauchen in der besagten Datenbank unveröffentlichte Geräte auf, die innerhalb von etwa vier Wochen das Licht der Öffentlichkeit erblicken. Den ersten Vertreter der Serie hatte Apple am 21. März 2016 vorgestellt, auch der Zeitpunkt würde also ungefähr passen. Apple präsentiert wohl kaum ein neues Produkt kurz nach oder vor der WWDC, insofern wäre ein Termin um Mitte Mai realistisch. Eine Produktvorstellung auf der WWDC, auch dafür gab es ja schon Hinweise , wäre ebenfalls möglich, dafür liegt der Erscheinungszeitpunkt in der Datenbank allerdings recht früh. Schließlich achtet Apple darauf, offizielle Stellen mit hoher Transparenz möglichst spät zu informieren.Insgesamt liegt beim iPhone SE noch viel Spannung in der Luft, weil Apple es bei dem Folgemodell geschafft hat, die Entwicklung fast ganz zu verheimlichen. Alle bisher aufgetauchten Materialien dazu, wie ein angebliches Produktvideo scheinen eher von talentierter Fan-Hand gemacht zu sein, als wirklich aus den Geheimlaboren in Cupertino zu stammen. Fotoretuschen zeigen das Modell als kleingeratene Version des iPhone X, wogegen spricht, dass das SE als günstiges Einsteiger-Smartphone speziell für den asiatischen Markt gedacht war. Weitere Stimmen behaupteten, es werde gar keinen Nachfolger für das iPhone SE geben.Weiterführende Links: