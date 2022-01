iPhone-Kalender: Apple repariert den Feiertags-Bug

Zukünftige Feiertage fehlen auf iPhone und iPad

Bug oder ausbleibendes Update durch Apple?

Apple behebt Feiertags-Problem zumindest teilweise

Apples Kalender-App für iPhone und iPad verfügt bekanntlich über einen integrierten Feiertagskalender, der automatisch aktualisiert wird. Besitzer der Smartphones und Tablets aus Cupertino müssen sich also nicht selbst um das Eintragen von arbeitsfreien Tagen kümmern. In aller Regel erfolgen Updates des hierzulande "Deutsche Feiertage" genannten Features für mehrere Jahre im Voraus. Nicht so allerdings am Ende des vergangenen Jahres: Über den 31. Dezember 2021 hinaus zeigte die Kalender-App in Deutschland und zahlreichen weiteren Ländern keine Feiertage mehr an.Berichte über die fehlenden zukünftigen Feiertage gab es unter anderem in den MacTechNews-Foren , aber auch von iPhone-Besitzern etwa aus Spanien, Portugal, Schweden, dem Vereinigten Königreich und Australien. In den USA hingegen standen die arbeitsfreien Tage kommender Jahre bereits seit geraumer Zeit auf den Smartphones und Tablets aus Cupertino zur Verfügung. Da derartige Updates automatisch im Hintergrund erfolgen, gibt es keine Möglichkeit, die Aktualisierung der von Apple gepflegten Datenbank manuell anzustoßen. Mac-Besitzer waren und sind von dem Problem übrigens nicht betroffen, auf den Notebooks und Desktops zeigt die Kalender-App sämtliche Feiertage bereits seit geraumer Zeit bis Ende 2025 an.Ob das Fehlen der Feiertage auf einen Bug zurückzuführen ist oder Apple es versäumte, den Feiertags-Kalender rechtzeitig zu aktualisieren, ist nicht bekannt. Laut MacRumors könnten lediglich iPhones und iPads mit dem aktuellen iOS/iPadOS 15 betroffen sein. Bei etlichen Besitzern von Geräten mit älteren Betriebssystemen zeigt die Kalender-App die Feiertage des Jahres 2022 nämlich angeblich seit Längerem an. Auf welchen Versionen die arbeitsfreien Tage fehlen, ist allerdings unklar.Mittlerweile hat Apple das Problem offenbar zumindest teilweise behoben. Sowohl in den MacTechNews-Foren als auch auf anderen Webseiten berichten iPhone-Nutzer, dass alle Feiertage der Jahre 2022 bis 2025 in der Kalender-App angezeigt werden. Allerdings sind der Bugfix oder das Update noch nicht auf allen Geräten angekommen: Auf einem iPhone und einem iPad der MacTechNews-Redaktion fehlen die zukünftigen Feiertage nach wie vor. Auf den Geräten laufen iOS 15.2 beziehungsweise iPadOS 15.2.