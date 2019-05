iPhone 2019: Schutzhüllen unterstreichen Design-Gerüchte

Entwürfe bestätigen Dreifach-Kamera auch beim iPhone XI

iPhone XI

Lautlos-Regler zurückgeändert

Weiße Obektivumrandungen fragwürdig

Mehrere Bilder von Schutzhüllen aus China kursieren, die bereits vermutete Designlösungen für die kommende iPhone-Generation bestätigen. Demnach setzt Apple auf ein quadratisches Kameramodul, das in der oberen, linken Ecke der Rückseite sitzt. Die drei Objektive sind in den Entwürfen voneinander versetzt in einem Dreieck angeordnet und viereckig eingerahmt. Die neue Kamera soll entgegen anderslautender Angaben auch in das kleinere Modell wandern.Die ersten Hüllen für das, wie Beobachter das kommende Flaggschiff häufig nennen, gehen anscheinend bereits bald in die Produktion. Fertige Prototypen und detaillierte Schemazeichnungen haben US-Seiten nun zugespielt bekommen. Sie zeigen Modelle für iPhone XI und XI Max mit jeweils einer quadratischen Aussparung in der linken, oberen Ecke. Vor längerer Zeit waren bereits Entwürfe für eine dreieckige Objektiv-Anordnung in einem quadratischen Kamerabuckel aufgetaucht. Es wurde lange Zeit vermutet, nur das Max-Modell erhalte eine solche Kameraeinheit. Die entsprechende Aussparung in den Hüllen soll in etwa so groß wie ein Apple-Watch-Gehäuse sein.Den Mute-Button, um das Telefon dauerhaft stumm zu schalten, verändert der iPhone-Produzent angeblich ebenfalls. Apple dreht wohl den Schiebeschalter wieder in die vertikale Position und gibt ihm die runde Form zurück. Zuvor mussten Nutzer einen sehr dünnen, länglichen Knopf auf der horizontalen Achse bewegen. Die anderen Tasten behalten ihre ovale Form.Die weißen Umrandungen bei den Kameraobjektiven fallen durch den Kontrast zur schwarzen Gehäusefarbe sofort auf. Warum Apple diese Komponenten durch dicke Linien derart in den Vordergrund rücken sollte, bleibt unklar. Bisher waren die Elemente innerhalb des Kameramoduls immer eher zurückhaltend gestaltet. Rätselraten gibt es immer noch über die Höhe der Einheit, die auch den LED-Blitz trägt. Auch die Größe der Displaykerbe steht noch in den Sternen.