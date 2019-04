Bericht: iPhone SE 2 erscheint im Herbst als „iPhone XE“

SE 2 – Made in India

Schon länger kursieren Renderings einer Neuauflage des iPhone SE

iPhone XE für Herbst 2019 geplant

iPhone XE mit A12-Prozessor und AMOLED-Display

Apple soll an einem Nachfolger für das Kompaktmodell SE arbeiten, welches der Hersteller letzten Herbst eingestellt hat. Neue Berichte besagen , das iPhone „XE“ erscheine noch in diesem Jahr. Auch technische Spezifikationen und Preise machen die Runde.Im Gegensatz zu den üblichen Kanälen – häufig aus Kreisen der chinesischen Zulieferindustrie – stammt die Information angeblich aus Indien. Statt in einer der neuen Fabriken Foxconns soll Wettbewerber Wistron das neue Smartphone produzieren. Wistron betreibt den lokalen Fertigungskomplex, auf dem die ersten iPhones indischer Produktion vom Band liefen. Das iPhone XE, so der Name des neuen Kompaktmodells, soll im Rahmen der Regierungsinitiative „Make in India“ aufgelegt werden. Aufgrund der eher mäßigen Performance ersetze Apple das iPhone XR durch die aktualisierte Kompaktserie.Das iPhone XE sei dem Bericht zufolge für das dritte Quartal geplant. Damit würde es in den Herbst-Zyklus fallen, den Apple seit Jahren zur Veröffentlichung der neuesten Modelle vorsieht. Der SE-Nachfolger werde das Edge-to-Edge-Design seiner großen Geschwister erhalten. Zusätzlich soll es ebenfalls die häufig kritisierte Kerbe („Notch“) besitzen. Die Home-Taste lasse Apple wegfallen und das Gerät stattdessen per Face ID freischalten. Das Gehäusedesign orientiere sich an dem ikonischen rechteckigen Aussehen des Vorgängers samt Aluminiumrückseite. Demnach sei kein kabelloses Laden des iPhones geplant.Zwar ist über die verbauten Komponenten noch nicht viel bekannt, jedoch wolle Apple das Telefon mit einer Kamera auf der Rückseite ausrüsten, die 12-Megapixel auflöst und eine f/1,8-Blende integriert hat – ähnlich dem Objektiv im iPhone XR. Wie die XS-Modelle soll das XE ein AMOLED-Display beinhalten – allerdings in 4,8 Zoll Größe. Dank des randlosen Designs könnte das Gehäuse so deutlich kleiner ausfallen als beispielsweise das iPhone 6 mit verbautem 4,7-Zoll-Screen. Der Bericht vermutet, der Hersteller statte das iPhone XE mit dem Prozessor A12 Bionic aus. Angaben zur Akkulaufzeit fehlen den Informationen, jedoch gibt es bereits Preisvorstellungen. Der Startpreis soll demnach bei rund 600 Dollar liegen, je nach Speicherkapazität könne er auf 800 US-Dollar steigen.