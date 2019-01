iPhone 2019: Mockup zeigt Gehäuse mit Triple-Kamera

Aller guten Dinge sind drei

Die Designs für das 2019er Line-Up sollen sich erst in einem frühen Stadium befinden. Quelle: digit.in

Vielleicht auch erst 2020



Die neuen Renderings orientieren sich an der Anordnung im Mate-20-Gehäuse, ein Hobby-Designer hat dem ein dreieckiges Format entgegengestellt.

Stimmen der Ablehnung

Drei neue Modelle soll Apple in diesem Jahr herausbringen. Nun haben Designer erste Vorschläge kreiert, wie der iPhone-Produzent eine Dreifach-Kamera in den Gehäuserücken integrieren könnte. Die indische Seite digit hat sie zuerst veröffentlicht . Sie sollen aus Apple-Kreisen stammen.In den 3D-Modellen haben die Designer drei Kameramodule in eine quadratische Einheit gepackt, die aus der Gehäuserückseite herausragt. Als Grund für das Verbauen von drei Objektiven gibt die Seite einen Bericht von Bloomberg an, der suggeriert, Apple setze in der nächsten iPhone-Generation auf 3D-Kameras mit ToF-Technologie ("Time of Flight") . Zuvor hatte schon Apple-Analyst Ming-Chi Kuo von Plänen berichtet, das TrueDepth-System durch ToF zu ersetzen. Der Umstieg würde die 3D-Fähigkeiten jedoch nicht die Fotoqualität verbessern. Dazu könnte hingegen das dritte Objektiv dienen, welches auf Aufnahmen bei schwachem Licht spezialisiert sei und für einen dreifachen optischen Zoom sorge.Allerdings spricht Kuo in seinem Report davon, er rechne frühestens mit einer Einführung im Jahr 2020. Dann soll Apple auf den 5G-Zug aufspringen und genug Bandbreite nutzen können, um hochwertigere 3D- und AR-Funktionalitäten zu schaffen. Das spricht jedoch nicht gegen die Einführung einer dritten Linse, die es bei Wettbewerber Huawei schon ins aktuelle Smartphone-Modell geschafft hat. Huawei hat beim Mate 20 die drei Objektive und den LED-Blitz ebenfalls in ein quadratisches Format gegossen, die Einheit jedoch mittig auf der Gehäuserückseite platziert.Als die Bilder bei Twitter die Runde machten, erhielt der Poster eine Welle an Kritik. Neben der begründeten starken Skepsis über die Aussage, die 3D-Modelle stammten aus Cupertino, wiesen die meisten Kommentatoren die Entwürfe als hässlich ab. Speziell das starke Herausstehen der Objektive falle durch den größeren Kamerablock noch stärker aus. Weiterhin merkten Nutzer an, das Design sei eine schlechte Kopie des Mate 20, bei welchem zumindest das Quadrat mittig im Gehäuse sitze. Samsung hat sich derweil anscheinend entschieden, die drei Kameras des Galaxy A9 untereinander in einem schmalen Streifen vertikal am Gehäuserand zu platzieren. Beim S10 soll der Streifen hingegen horizontal im oberen Drittel der Rückseite verlaufen.