Berichte und Bilder: iPhone 2019 mit neuer Glas-Rückseite, neues iPad Pro erst 2020

Gehäuse des iPhone XI wächst, der Akku auch

Im Video zeigt OnLeaks das neue iPhone-Design von allen Seiten

Rückbesinnung auf alte Werte: Stummschalter wieder rund

Neues iPad Pro erst 2020, 5G kommt

Während Apple-Analyst Ming-Chi Kuo über kommende iPad Pro sinniert kursieren weitere 3D-Modelle vom künftigen iPhone XS. Die neue Top-Variante mit Dreifach-Objektiv soll eine Glasrückseite aus einem Guss und ein dickeres Gehäuse erhalten.OnLeaks hat Bilder veröffentlicht, die das neue iPhone zeigen sollen. Dort sieht man, dass der Hersteller sowohl den Kamerabuckel als auch die Frontkerbe eingedampft hat. Die Glasrückseite mit der quadratisch eingefassten Kamera soll Apple im Gegensatz zu den Vormodellen aus einem einzigen Stück hergestellen. Durch das „einzigartige und neue“ Design entsteht weicherer Übergang von Rückseite und der herausstehenden Einheit mit den drei Objektiven. Das Gehäuse des 5,8"-iPhone soll 143,9 x 71,4 x 7,8 mm messen, also im Vergleich zum iPhone XS ein wenig wachsen. Das aktuelle Modell hat die Maße 143,6 x 70,9 x 7,7mm. Verantwortlich dafür sei hauptsächlich ein größerer Akku. Inklusive Kamerabuckel wäre das neue iPhone insgesamt neun Millimeter dick.Die neuen Flaggschiffe setzen nach den Informationen weiterhin auf den Lightning-Anschluss. Allerdings soll das Mikrofon auf die Rückseite wandern. Apple hat angeblich auch den Stummschalter neu gestaltet: Er erhalte wieder die runde Form, die man von älteren iPad-Modellen kennt. Auch die Schaltrichtung ändert der iPhone-Produzent zurück: Der Schieberegler soll sich wieder von oben nach unten bewegen lassen, statt von links nach rechts. Einem älteren Artikel von Ming-Chi Kuo zufolge, können die künftigen iPhones andere Geräte laden und erhalten durchgehend 18-W-Netzteile statt der herkömmlichen 5-Watt-Varianten.Laut dem neuesten Bericht von Kuo sieht die Welt in diesem Jahr kein neues iPad Pro mehr. Apple wolle die Modellgrößen von 11" und 12,9" beibehalten, allerdings mit einem stark überarbeiteten Innenleben. So soll der Hersteller auf Mainboards aus flexiblen Liquid Crystal Polymer (LCP) setzen, um das Gehäuse optimal ausnutzen zu können und die Antennen besser zu integrieren. Das Design der Antennen sei ebenfalls in der Überarbeitung. Die neuen Modelle wandern laut Kuo Ende 2019 in die Massenproduktion. Für 2021 erwartet der Aktien-Analyst iPads mit 5G-Konnektivität.