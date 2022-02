iPhone 14 Pro: Geleakte Schema-Zeichnung zeigt größere Aussparungen für Face ID

Größer als gedacht

Kaum Vorteil gegenüber Notch?

Finales Design?

Mit dem iPhone X führte Apple im Jahr 2017 Face ID ein: Statt über den Fingerabdruck wird der Nutzer nun mittels Gesichtserkennung autorisiert, das Gerät verwenden zu dürfen. Doch die Gesichtserkennung brachte einen Nachteil mit: An der Oberkante des Displays befindet sich eine Aussparung (genannt "Notch"), um die komplexe Sensorik unterzubringen. Alle neueren iPhone-Generationen mit Face ID bringen diese Aussparung mit – doch mit dem iPhone 14 Pro soll sich dies ändern.Diversen Gerüchtequellen nach will Apple bei den Pro-Modellen des kommenden iPhone 14 die Face-ID-Sensorik deutlich platzsparender im Bildschirm unterbringen. Zuerst kamen Berichte auf, dass Apple nur noch ein kleines, kreisrundes Loch an der Displayoberkante verwendet, um die Face-ID-Sensorik unterzubringen. Doch in jüngerer Vergangenheit gelangten immer mehr Gerüchte ans Tageslicht, dass Apple zwei Aussparungen verwenden wird: Eine kreisrunde und eine Pillen-förmige.Auf Weibo tauchten nun Schema-Zeichnungen auf, welche die Größe der Aussparungen an der Display-Oberseite zeigen sollen. Der sehr bekannte Apple-Leaker Jon Prosser bestätigte, dass diese authentisch sind:Auffällig ist direkt, dass diese deutlich größer sind als zuvor angenommen. Vergleicht man die neuen Schema-Zeichnungen mit zuvor erstellten Renderings des iPhone 14 Pro auf Basis der damaligen Gerüchte, wird sofort der Größenunterschied deutlich:Betrachtet man die Größe der Aussparungen auf der Schema-Zeichnung, ist die Frage berechtigt, ob hier wirklich ein merklicher Vorteil gegenüber dem aktuellen Notch besteht. Die nutzbare Fläche des Displays wird durch das neue Design kaum oder gar nicht vergrößert – Bedienelemente am oberen Bildschirmrand sind auch mit den neuen Aussparungen nicht möglich. Auch der Platz links und rechts der Face-ID-Sensorik ist nicht größer als bei aktuellen Modellen.Natürlich ist nicht gesichert, dass es sich hierbei um die finale Gestaltung des iPhone 14 Pro handelt. Apple wird die kommende iPhone-Generation höchstwahrscheinlich im September 2022 der Öffentlichkeit vorstellen – und bis zum Produktionsstart vergeht noch einige Zeit, in welcher weitere Designanpassungen möglich sind.