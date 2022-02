iPhone Air: Spannendes Designkonzept eines faltbaren iPhones (mit Video)

"iPhone Air" wird aufgeklappt nicht zum Mini-Tablet

Zweites Display neben der Dreifachkamera



Quelle: Antonio de Rosa

Quelle: Antonio de Rosa

M1-Chip sowie "Loch und Pille" anstelle der Notch

Apple arbeitet Gerüchten und Äußerungen von Leakern zufolge bereits seit einiger Zeit an einem faltbaren iPhone. Das kalifornische Unternehmen sondiert aber angeblich nach wie vor die Lage und sieht die Technologie derzeit noch als allzu kompromissbehaftet an (siehe ). Vor 2024, orakelten jüngst beispielsweise die Analysten Ming-Chi Kuo und Ross Young, dürfte es kein "Foldable" aus Cupertino geben – wenn überhaupt. All das hindert den Designer Antonio de Rosa nicht daran, zum mittlerweile zweiten Mal ein faltbares iPhone zu entwerfen.2019 präsentierte der Mitinhaber des Unternehmens ADR Studio seine Vision eines "iPhone X Fold" (siehe ). Ebenso wie das Samsung Galaxy Fold sollte das Gerät in der Mitte der Längsseite zusammenklappbar sein. Jetzt entwarf Antonio de Rosa ein Smartphone namens "iPhone Air", welches dank eines Scharniers in der schmalen Seite nicht zum Mini-Tablet mutiert, wenn man es auseinanderfaltet. Der Designer ließ sich also diesmal vom Grundprinzip des Samsung Galaxy Flip oder des Motorola Razr inspirieren. Die aktuelle Designsprache der Smartphones aus Cupertino übernahm er allerdings nahezu unverändert. Im aufgeklappten Zustand unterscheidet sich sein Konzept daher kaum von einem iPhone 13.Eine sehr augenfällige Besonderheit von de Rosas Konzept findet sich auf der Rück- beziehungsweise Oberseite des Geräts: Neben der Dreifachkamera hat der Designer ein Display platziert. Dieses erinnert in Form und Größe an den Bildschirm der Apple Watch. Es soll offenbar auch über einige Features verfügen, wie sie Apples smarter Zeitmesser bietet. Antonio de Rosa illustriert das auf den von ihm veröffentlichten Renderings unter anderem mit einem analogen Zifferblatt sowie mit dem Symbol für Apples Sprachassistenten Siri. Auf seiner Webseite sowie auf YouTube präsentiert der Designer zudem ein Video, welches vom Stil her eng an Apples hauseigene Werbefilme angelehnt ist.Hinsichtlich der technischen Daten des "iPhone Air" hält sich Antonio de Rosa anders als seinerzeit beim "iPhone X Fold" ziemlich bedeckt. Lediglich hinsichtlich des Prozessors wagt er sich vor, sein Konzeptgerät wird von Apples hauseigenem M1-Chip angetrieben. Zu Größe und Auflösung der beiden Displays macht er keine Angaben. Den Renderings lässt sich allerdings entnehmen, dass der Designer die jüngsten Berichte im Zusammenhang mit Apples angeblich bevorstehender Abkehr von der "Notch" verfolgt hat: Das "iPhone Air" kommt ebenso wie das von Ross Young prognostizierte iPhone 14 mit "Loch und Pille".