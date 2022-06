iPhone 14: Neue Hinweise auf RAM-Größen der vier Modelle

TrendForce: 6 Gigabyte RAM in allen vier Modellen

Pro-Varianten wohl mit deutlich schnellerem Arbeitsspeicher

Je näher die Vorstellung des iPhone 14 rückt, welche voraussichtlich in etwas mehr als drei Monaten erfolgt, desto mehr Hinweise und Prognosen zu den Spezifikationen dringen an die Öffentlichkeit. Jüngsten Berichten zufolge erhalten nur die Pro-Modelle den neuen A16-Chip, die Smartphones ohne diesen Namenszusatz bestückt Apple angeblich wie das iPhone 13 mit dem A15 (siehe ). Einige Branchenexperten rechnen zudem damit, dass es fünf statt wie bisher vier Modelle geben könnte (siehe ). Die Abkehr von der Notch und die Hinwendung zu „Loch und Pille“ gelten allgemein bereits als gesichert.TrendForce wagt jetzt eine Prognose im Hinblick auf die RAM-Größen der künftigen Premium-Smartphones aus Cupertino. In ihrer jüngsten Analyse nennen die Marktforscher die wesentlichen technischen Daten des iPhone 14, das ihrer Einschätzung nach in vier Varianten erhältlich sein wird. Diese unterscheiden sich zwar unter anderem im Hinblick auf Displaygrößen, Kamerasysteme und Gehäusematerialien, allerdings nicht bei der Kapazität des Arbeitsspeichers. Apple stattet alle Modelle laut Trendforce mit 6 Gigabyte RAM aus. Bei den aktuellen Geräten ist das noch anders: iPhone 13 mini und iPhone 13 verfügen über 4 Gigabyte, iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max können auf 6 Gigabyte zurückgreifen. Die Angaben decken sich mit Informationen, welche der als treffsicher geltende Analyst Ming-Chi Kuo bereits im März dieses Jahres twitterte (siehe ).Die Marktforscher von TrendForce gehen zudem ebenso wie Kuo davon aus, dass Apple beim iPhone 14 zwei unterschiedliche Speichergenerationen einsetzt. iPhone 14 und iPhone 14 Max werden angeblich mit LPDDR4X-RAM ausgestattet, bei den Pro-Varianten verbaut das Unternehmen deutlich höher getaktete und somit wesentlich schnellere LPDDR5-Chips. Im Hinblick auf die SSD-Kapazitäten wagt TrendForce zwar ebenfalls eine Aussage, hält diese allerdings noch nicht für abschließend gesichert. iPhone 14 und iPhone 14 Max biete Apple voraussichtlich mit 128, 256 und 512 Gigabyte an, heißt es. iPhone 14 Pro (Max) verfügen hingegen wohl über 256, 512 oder 1.024 Gigabyte. Einen Nachfolger für das iPhone 13 mini wird es den Marktforschern zufolge nicht geben.