Weiterer Bericht: Kein A16 im iPhone 14 – nur Pro-Modelle erhalten neuen Chip

Differenzierung mehr nach Serie statt Größe

Chipmangel als Grund?

Apple differenziert die iPhone-Serien alljährlich nicht nur hinsichtlich der Displaygröße, sondern auch der eingesetzten Hardware. Meist gab es beispielsweise bei den eingesetzten Kameras Unterschiede, teils auch bei der Displaytechnologie, Akkukapazität oder Arbeitsspeicher – was in leicht bessere Performance der Pro-Geräte mündete. Wie es aus einem weiteren Bericht jetzt aber heißt, steht für die kommende iPhone-Generation ein weitreichenderer Schritt an, denn die übliche Apple-Formel "Top-Specs nur beim Device mit größtem Display" gilt nicht mehr. Stattdessen grenzt Apple "Pro" und "Nicht-Pro" stärker voneinander ab.Während es bislang stets mit einer neuen iPhone-Generation auch für alle Modelle den leistungsstärksten, aktuellen Chip gab, ändert sich dies wohl ab Herbst. Auch TrendForce erwähnt nun, Apple belasse das iPhone 14 beim A15 des Jahres 2021 – nur die beiden Pro-Ausführungen sollen den A16 erhalten. Während die Aufgliederung bislang lautete, dass es ein Modell mit kleinerem Display, zwei mit mittlerem und eines mit großem gab, werde Apple auch eine Max-Version ohne Pro-Zusatz anbieten. Das iPhone 14 Max und das iPhone 14 Pro Max haben demnach zwar Displays mit den gleichen Abmessungen, aber eben nicht den gleichen Performance-Werten hinsichtlich des Chips.Wie schon in einer früheren Meldung zu diesem Thema diskutiert: Es könnte durchaus noch andere Gründe geben, als die reine Differenzierung der Modellreihen. Angesichts der weiterhin sehr angespannten Lage auf dem Chipmarkt besteht das Risiko, nicht ausreichend Top-Prozessoren herstellen zu können. Bei neuen Serien ist der Ausschuss nämlich normalerweise höher als bei etablierteren Verfahren – dies sorgt nicht nur für höhere Preise, sondern eben auch für geringere Stückzahlen. Schwerwiegende Lieferengpässe gilt es beim iPhone hingegen tunlichst zu vermeiden, immerhin ist es das umsatzstärkste Produkt im gesamten Apple-Sortiment.