iPhone 14 Pro: Apple-Support-Video soll angeblich neues Modell zeigen – ist aber wohl gefälscht

Echtheit darf stark bezweifelt werden

Es kam bereits diverse Male in der Vergangenheit vor, dass Apple versehentlich ein Support-Dokument, einen Werbeclip oder ein Video veröffentlichte und darin bislang noch unbekannte Produkte oder Features zeigte. Normalerweise geschieht dies aber kurz vor der Ankündigung des betreffenden Produkts oder Features – nicht bereits Monate davor. Auf YouTube macht aktuell ein vermeintliches Promo-Video von Apple die Runde, in welchem bereits das iPhone 14 im Comic-Look zu sehen sein soll.Das Video ist ein kurzer Werbespot zu Apple Pay mit dem Titel "Weniger Knöpfe" in thailändisch. Die englische Version des Clips veröffentlichte Apple bereits vor einigen Jahren über den eigenen YouTube-Kanal. Im Clip ist ein bislang nicht vorgestelltes iPhone zu sehen, welches sich mit den aktuellen Gerüchten bezüglich des "Notch" deckt:Im Original-Video ist aber noch ein iPhone mit der aktuellen bekannten Face-ID-Sensorik zu sehen:Hier der direkte Vergleich als Bild (Links die thailändische Variante, rechts die englischsprachige):Normalerweise aktualisiert Apple keine Werbevideos, wenn neue Modelle auf den Markt kommen. Vielmehr tilgt Apple die älteren Werbevideos regelmäßig, in welchen ältere Produktvarianten zu sehen sind – und fertigt meist neue Werbeclips mit vollständig veränderten Aussagen und Inhalten an, anstatt älteres Material zu "recyceln". Daher ist hier sehr stark davon auszugehen, dass das Video nicht von Apple stammt und es nachgemacht wurde – basierend auf den aktuellen Gerüchten zum iPhone 14 Pro. Die kommenden Pro-Modelle sollen nämlich auf die "Notch" verzichten und die Face-ID-Sensorik stattdessen in einer pillenförmigen und einer kreisrunden Auskerbung unterbringen.Da Apple die nächste Generation der iPhone-Modelle erst im kommenden Herbst vorstellt, ist nicht davon auszugehen, dass Apple bereits jetzt mit der Produktion von Werbeclips begonnen hat. Apple ist sehr um Geheimhaltung bemüht – und daher dürfte bislang nur ein kleiner, ausgesuchter Personenkreis bei Apple die genauen Spezifikationen wissen.