iPhone 13 von allen Seiten, Dummy zeigt das Gehäuse

Mehrere Fotos des iPhone 13 – als Nachbau

Kleinere Notch, gleiche Formensprache

Es ist offensichtlich fast ein Ding der Unmöglichkeit, neue iPhone-Generationen bis zur offiziellen Ankündigung geheimzuhalten. Bei einem Elektronikartikel, der auf unzählige Zulieferer angewiesen ist und millionenfach vom Band läuft, gibt es zu viele beteiligte Partner. Besonderes Interesse an Hardware-Leaks zeigen aber nicht zwangsläufig Apples direkte Konkurrenten, sondern eher Hersteller von Zubehör. Aus diesem Grund zirkulieren schon Monate vor dem Verkaufsstart sogenannte Dummy-iPhones – exakte Nachbauten, jedoch ohne Funktion. Jetzt sind neue Fotos von Dummys des iPhone 13 aufgetaucht, welche einen genauen Eindruck der Abmessungen vermitteln.Verbreitet wurden die Aufnahmen vom bekannten Leaker DuanRui . Dieser weist noch einmal darauf hin, dass es sich selbstverständlich um keine kompletten iPhones, sondern lediglich um Modelle handelt. Wer als Zubehör-Anbieter allerdings einen solchen Dummy erwirbt, kann bereits Produkte auf Grundlage dieser Nachbauten entwickeln. In der Vergangenheit zeigte sich, dass die Abmessungen jener Attrappen meist exakt stimmten, jedoch manche Partien dann in der marktreifen Version anders aussehen. Offensichtlichstes Beispiel: Auf der Rückseite ist für Drittanbieter lediglich die Abmessung des gesamten Kameramoduls von Interesse, nicht jedoch Anordnung und Gestaltung der einzelnen Kameraaugen.Zu sehen ist einerseits eine verkleinerte Notch, andererseits aber die ansonsten unveränderten Dimensionen im Vergleich zum iPhone 12. Da bereits in einer früheren Entwicklungsphase CAD-Zeichnungen publik wurden, war es bereits vor geraumer Zeit möglich, Nachbildungen anzufertigen und über einschlägige Kanäle anzubieten. Auf den Bildern sind zwei Ausführungen dargestellt, wie sich der Anzahl an Kameras entnehmen lässt. Demnach handelt es sich um ein reguläres iPhone 13 sowie der Pro-Variante. Wie DuanRui betont, stammen die Dummys aus einer Quelle, die schon beim iPhone 12 mit exakten Nachbildungen überzeugt hatte.