Am vergangenen Freitag begann Apple mit der Auslieferung der neuen iPhone-Generation, welche der Konzern vor knapp zwei Wochen auf dem "California streaming."-Event präsentierte hatte. Die meisten Besteller begannen sofort nach Erhalt mit der Einrichtung der neuen Geräte. Während größere Schwierigkeiten diesmal ausblieben, gibt es aber einen sehr nervigen Fehler – besonders für Nutzer, die lange eine Mund-/Nasenschutz tragen müssen.Seit Frühjahr bietet Apple die Option an, das iPhone auch mit der Apple Watch zu entsperren, wenn der Nutzer eine Maske trägt. Face ID kann das Gesicht von Masken-Trägern nicht mit Sicherheit identifizieren – aber sobald Face ID ein Gesicht mit Maske erkennt und sich die Apple Watch des Nutzers im entriegelten Zustand in Reichweite befindet, schaltet sich das Smartphone frei. Da dies aber unsicherer ist, aktiviert Apple die Funktion standardmäßig nicht – und gibt auch einen Vibrationshinweis auf der Uhr, wenn das iPhone über diesen Mechanismus entsperrt wurde. Hier steht dann die Option bereit, das Handy sofort wieder zu sperren.Über das Wochenende meldeten sich allerdings viele Käufer der brandneuen iPhone-Generation zu Wort, dass sich die Option auf den neuen Geräten nicht aktivieren lässt. Nicht alle Nutzer sind betroffen – aber die Menge der Kommentare in Foren und auf Social Media lässt auf ein weit verbreitetes Problem schließen.Der Versuch, auf dem iPhone 13 die Option "Mit Apple Watch entsperren" in den Einstellungen zu aktivieren, mündet in einer Fehlermeldung, dass keine Kommunikation mit der Apple Watch möglich sei. In den Log-Dateien des iPhones findet sich auch ein Hinweis auf den Grund:Offensichtlich verhindert ein Bug, einen lokalen Schlüssel auf dem iPhone 13 zu erstellen, welcher zum Entsperren mittels der Apple Watch benötigt wird. Anscheinend sind alle Modelle des iPhone 13, nämlich mini, Pro, Pro Max und ohne Namenszusatz, von den Schwierigkeiten betroffen.Die allermeisten Betroffenen hatten keinen Erfolg bei der Suche nach einer Lösung. Neustarten der Geräte, das Ab- und wieder Anmelden bei iCloud oder das Zurücksetzen der Netzwerk-Einstellungen brachte keine Besserung. Manche Nutzer vermelden Erfolg mit dem Zurücksetzen des iPhones ohne Wiedereinspielen eines Backups – doch dieser Schritt führt dazu, dass man sämtliche lokal gespeicherten Daten und Einstellungen verliert. Aber auch hier ist nicht garantiert, dass danach das Problem behoben ist.Apple äußerte sich am Sonntag in Form eines Support-Dokumentes , dass das Problem bekannt ist und in einem kommenden Software-Update behoben wird. Apple meint hiermit wohl iOS 15.0.1, welches aller Voraussicht nach noch in dieser Woche erscheint.