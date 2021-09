iPhone-Tipp: So verhindert man ein automatisches Update auf iOS 15

iPhone-Besitzer können selbst über Update entscheiden

Konfiguration in den Systemeinstellungen

Nicht alle Besitzer eines iPhones oder iPads laden Betriebssystem-Updates sofort nach dem Erscheinen herunter. Aus verschiedenen Gründen ziehen es manche Nutzer eines Smartphones oder Tablets aus Cupertino vor, erst einmal abzuwarten und für eine gewissen Zeit oder gar dauerhaft bei einer älteren Version zu bleiben. Bis vor einigen Monaten gestaltete sich das schwierig, denn Apple forderte in den Einstellungen mit der bekannten "roten Eins" penetrant auf ein anstehendes Update hin oder installierte es sogar automatisch.Das empfanden viele Update-Unwillige in der Vergangenheit als lästig. Apple änderte daher den Aktualisierungs-Mechanismus bereits in iOS 14.5 und iPadOS 14.5. Seither können Besitzer von iPhones und iPads selbst entscheiden, wann sie eine "große" neue Version des Betriebssystems aufspielen möchten. Anders als bei sämtlichen früheren Ausgaben hat das keine negativen Auswirkungen auf die Versorgung mit Sicherheitspatches. Diese liefert Apple selbst dann für noch unterstützte ältere Versionen aus, wenn der Nutzer auf ein Major-Update verzichtet. Konfigurieren lässt sich das Verhalten in den Systemeinstellungen, allerdings hat Apple die Option ein wenig versteckt und nicht allzu intuitiv benannt.Wer ein großes Update von iOS oder iPadOS vorerst oder dauerhaft nicht haben möchte, sollte folgendermaßen vorgehen:1. Öffnen Sie die Systemeinstellungen.2. Tippen Sie auf die Option "Allgemein".3. Wählen Sie den Punkt "Softwareupdate".4. Tippen Sie auf "Automatische Updates".4. Deaktivieren Sie mindestens "iOS-Updates installieren".5. Schalten Sie zusätzlich die Option "iOS-Updates laden" aus, wenn kein automatischer Download erwünscht ist.Nachdem diese Schritte erledigt sind, zeigen iPhone beziehungsweise iPad standardmäßig nur noch Updates für die auf dem Gerät installierte Version an. Auf eine verfügbare neue Major-Aktualisierung wird separat im unteren Bereich des Display hingewiesen. Deren Update wird erst nach einem Fingertipp des Nutzers angestoßen, ein automatischer Download erfolgt nicht. Voraussetzung ist allerdings, dass auf Smartphone oder Tablet mindestens iOS 14.5 beziehungsweise iPadOS 14.5 zum Einsatz kommen. Die beschriebene Vorgehensweise ist zudem offenbar nicht in allen Fällen erforderlich, um automatische Updates auf iOS 15 zu verhindern. Zumindest bei zwei Geräten der MacTechNews-Redaktion wurde die neue Version ohne besondere Zutun bereits als optionales Update angeboten.