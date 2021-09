iOS 15.1, das nächste Update – Apple startet die Betaphase

Übersicht aller Betaversionen

macOS 12, Beta 7, Buildnummer: In Kürze (veröffentlicht 21.09.2021)

iOS 15.1, Beta 1, Buildnummer: 19B5042h (veröffentlicht: 21.09.2021)

iPadOS 15.1, Beta 1, Buildnummer: 19B5042h (veröffentlicht: 21.09.2021)

tvOS 15.1, Beta 1, Buildnummer: 19R5541f (veröffentlicht: 21.09.2021)

watchOS 8.1, Beta 1, Buildnummer: 19J5542e (veröffentlicht: 21.09.2021)

Aktualisierung: Neuerungen

Zwischen einem Major Release und der ersten Aktualisierung verstrich in den letzten Jahren selten mehr Zeit als ein paar Wochen. Oft legte Apple recht schnell mit einem Update nach, um sich jener Bugfixes anzunehmen, die nicht mehr rechtzeitig für die finale Version fertig worden. Neue Funktionen gibt es jedoch meist erst mit dem zweiten Update – dabei handelt es sich normalerweise um Features, die Apple bereits zur WWDC ankündigte, dann jedoch nach hinten schob. Am heutigen Tag hat Apple nun mit der Betaphase von iOS 15.1 begonnen und Entwicklern einen ersten Testbuild zur Verfügung gestellt. Besonders viele Betas dürfte es hingegen nicht geben, vermutlich erscheint das Systemupdate bis Mitte Oktober.Natürlich hat Apple nicht nur die Betaphase von iOS 15.1, sondern auch die Erprobung der sonstigen Systeme begonnen. Es stehen nämlich auch Entwicklerversionen von iPadOS 15.1 (wie üblich selbe Buildnummer wie iOS), watchOS 8.1 sowie tvOS 15.1 zur Verfügung. Im Falle von macOS 12 Monterey geht es indes weiterhin sehr langsam vorwärts. Noch immer dürften Wochen bis zur Marktreife verstreichen, eine Beta von 12.1 verteilte Apple daher nicht. Sollten sich in den jüngst freigegebenen Testversionen überraschenderweise doch funktionelle Neuerungen finden lassen, aktualisieren wir diese Meldung bzw. stellen die Änderungen in einem separaten Artikel vor.Nachdem für kurze Zeit lediglich eine Betaversion von macOS 12 Monterey in der Downloadsektion des Entwicklerbereichs zu sehen war, füllt sich die Liste nun wieder auf die gewohnte Länge. Auf folgende Vorabbuilds können Entwickler demnach zugreifen:Wie direkt nach Veröffentlichung der Beta auffiel, gibt es zumindest eine neue Funktion. SharePlay zur gemeinsamen Mediennutzung via FaceTime, wird Bestandteil der nächsten Systemversionen. Apple hatte die Funktion zur WWDC vorgestellt, dann aber auf ein späteres Update verschoben.