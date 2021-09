iOS 15: Nutzer zögern mit dem Umstieg

iOS 15 mit geringerer Strahlkraft als iOS 14

Wechsel auf neueste Version diesmal weniger attraktiv

Seit Montag steht iOS 15 für alle Anwender mit einem kompatiblen Gerät zum Download bereit. Auch wenn das Update wohl nicht als das umfangreichste seiner Art in die Geschichte Apples eingehen wird, so finden sich doch viele Features, die den Alltag deutlich erleichtern: Die Kamera und Fotos-App sind erstmals in der Lage, Text zu erkennen und weiterzuverarbeiten, Fokus ermöglichen detailliert konfigurierbare Ruhemodi und die Wetter-App stellt weit mehr Informationen zur Verfügung als zuvor. Reichen diese und weitere Funktionen, um Nutzer zum Umstieg zu bewegen? Aktuellen Zahlen zufolge weckt iOS 15 nicht die Begehrlichkeiten, wie es der Vorgänger noch tat.Möchte man Auskunft zum Verbreitungsgrad einer bestimmten iOS-Version einholen, bieten sich hierfür zwei Quellen an: Einerseits informiert Apple in unregelmäßigen Abständen über diese Zahlen – hält sich aber kurz nach einem Major Release zumeist bedeckt. Andererseits bündelt das Marktforschungsunternehmen Mixpanel jene Daten, die es von Internetseiten und Apps erhält. Diese fallen knapp zwei Tage nach dem Release von iOS 15 etwas ernüchternd aus: Nur 9,29 Prozent aller Zugriffe entfallen auf ein iPhone mit Apples neuestem Betriebssystem. Dass iOS 14 mit 85,48 Prozent angesichts des zeitlichen Vorsprungs klar in Führung geht, überrascht zwar nicht – allerdings mobilisierte diese Version im vergangenen Jahr mehr Nutzer innerhalb eines so kurzen Zeitraums zum Update.iOS 14 war in so kurzer Zeit bereits auf knapp 15 Prozent aller iPhones installiert. Dabei waren und sind die Bedingungen grundsätzlich ähnliche: iOS 14 steht auf allen Geräten zur Verfügung, die sich auf iOS 13 verstehen, iOS 15 macht da keine Ausnahme. Allerdings scheint es doch so einige Gründe zu geben, welche Anwender von der zeitnahen Installation von iOS 15 abhält: So erklärte Apple zwar, dass der lokale Scan von Fotos zur Bekämpfung von Kindesmissbrauch erst einmal auf Eis gelegt wurde. Viele Nutzer befürchten aber, dass iOS 15 nur noch „scharf gestellt“ werden müsse, damit diese Funktion greift. Ferner wird das Upgrade im entsprechenden Menüpunkt in den Einstellungen auch nicht gerade hervorgehoben:Außerdem verschob Apple wichtige Features wie SharePlay auf einen späteren Zeitpunkt. Ferner erhalten iPhones mit iOS 14 weiterhin Sicherheitsupdates – bislang mussten Nutzer hierfür auf eine neue Versionsnummer updaten, so ihnen das möglich war.