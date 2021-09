iPhone 13 (Pro) und iPad (mini): Apple bereitet den Versand vor – aktuelle Lieferzeiten

Lieferzeiten iPhone 13 und iPhone 13 mini

Lieferzeiten iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max

Lieferzeiten iPad und iPad mini

Auch dieses Jahr löste die Vorbestellung des iPhone 13 bei vielen Kaufwilligen Nervosität aus: Die ersten Chargen eines neues iPhones sind in der Regel schnell vergriffen, sodass Eile geboten ist. Außerdem funktioniert der Bestellprozess nicht immer ganz reibungslos – dieses Jahr häuften sich die Beschwerden von Kunden, die mit Apple Pay bezahlen wollten und daran scheiterten. Nun scheint aber alles seinen gewohnten Weg zu gehen: Apple informiert Käufer bereits über den Umstand, dass der Versand des iPhones, iPads und iPad mini vorbereitet wird. Vor Freitag trudeln diese Geräte aber in aller Regel nicht ein. Wer sich jetzt dazu entschließt, in Apples Online Store zuzuschlagen, muss jedoch Geduld aufbringen: Die Lieferzeiten haben sich bereits deutlich verlängert.Neben dem iPhone 13 hält Apple auch neue Tablets bereit: Das iPad ohne Namenszusatz und das iPad mini lassen sich bereits seit vergangener Woche vorbestellen, die Auslieferung findet wie bei den iPhones frühestens am kommenden Freitag statt. Wer sich heute für den Kauf entscheidet, muss aber mit längeren Wartezeiten rechnen: Das iPhone 13 ist in manchen Konfigurationen immerhin noch am 28. September oder einige Tage später zu haben. Das betrifft all jene, die mit dem Erwerb der Variante mit 256 oder 512 GB großen Variante in den Farben Polarstern, Product Red, Blau sowie Mitternacht liebäugeln.Das Einstiegsmodell mit 128 GB soll hingegen erst ab dem 6. Oktober beim Käufer ankommen. Bei der Rosé-Version sind die kleinste und größte Variante erst ab dem 6. Oktober lieferbar. Weit besser sieht die Lage beim iPhone 13 mini aus: Apple gibt an, dass die Geräte im Zeitraum vom 28. September bis ersten Oktober eintreffen – einige wenige Speicherkonfigurationen bei den Farben Mitternacht und Polarstern bilden die Ausnahme.Das iPhone 13 Pro kommt im Regelfall erst zwischen 20. und 27. Oktober an – ausgenommen sind einige Modelle in den Farben Gold und Graphit, hier nennt Apple den 25. September als Liederdatum. Beim Pro Max ist die Lage übersichtlicher: Keine mögliche Konfiguration wird vor dem 20. Oktober ausgeliefert.Wesentlich entspannter sieht die Lage beim iPad aus: Wer das Tablet erst jetzt ordert, erhält es pünktlich zum Release am Freitag. Beim iPad mini hängt das von der Farbe und der gewählten Speichergröße ab – manche Geräte werden ebenfalls bis Freitag geliefert, bestimmte Varianten lassen aber bis mindestens 20. Oktober auf sich warten. iPhone 13 (mini) im Apple Online Store iPhone 13 Pro (Max) im Apple Online Store iPad im Apple Online Store iPad mini im Apple Online Store